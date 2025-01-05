الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز والترجي التونسي يكتفيان بالتعادل في الشوط الأول

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تعادل فريقا بيراميدز والترجي التونسي سلبيا بالشوط الأول من المباراة المقامة على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات المجموعة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

 

وشهدت بداية الشوط الأول هجمات متبادلة ببن الفريقين

وجاءت عرضية ل بيراميدز داخل منطقة الجزاء ثم رأسية قوية تمر على يسار حارس الترجي إلى خارج الملعب ويضيع هدف محقق لفريق بيراميدز

وتمريرة من البلايلي انطلق وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس بيراميدز إلى خارج الملعب لكن الحكم احتسب تسلل

وخرج أحمد توفيق الظهير الأيمن لبيراميدز غي الدقيقة 38 للإصابة ليدخل بدلا منه أسامة جلال ليصبح هذا المركز أزمة بعد غياب محمد الشيبي عن المباراة للإصابة

وهدف ضائع لبيراميدز عن طريق ماييلي الذي اهدر هدف محقق بعد أن راوغ المدافع وسدد الكرة أرضية قوية مرت على يمين حارس الترجي إلى خارج الملعب39خطأ

 

 

تشكيل بيراميدز امام الترجي التونسي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر  - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - وليد الكرتي

خط الهجوم؛ فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس

 

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وفاز فريق الترجي التونسي بمباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف واستعادة صدارة المجموعة الرابعة منه.

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة بيراميدز والترجي الحكم الكونغولي، جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

 

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال


الترجي 7 نقاط

بيراميدز 4 نقاط

ساجرادا 2 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز الترجي التونسي بيراميدز والترجي مباراه بيراميدز والترجي مباراة بيراميدز والترجي التونسي

مواد متعلقة

دوري أبطال أفريقيا، ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الترجي التونسي

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك بالكونفيدرالية

يورتشيتش يلقي المحاضرة الأخير للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال

بيراميدز يسعى لرد الاعتبار واستعادة الصدارة بمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

جروس يطالب إدارة الزمالك بحسم ملفات التجديد والمستحقات

أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الشمال القطري يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي

نجم الأهلي السابق: الشناوي لا يتحمل هدف بلوزداد وأكرم توفيق مشغول بالعروض

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يحقق ريمونتادا ويلحق أول هزيمة بالترجي التونسي

زيادة في أسعار المياه المعدنية بالأسواق، تعرف على التفاصيل

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

تطل عليه مصر، مخاوف من اندلاع صراع غاز المتوسط بين دول حوض الشام

أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يناير 2025 (أخر تحديث)

شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد

منوعات

المزيد

أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة لقمان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

عالم أزهري: متطرفون وراء إثارة فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

المزيد
الجريدة الرسمية