الأحد 05 يناير 2025
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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، الجيش الملكي يفوز على مانييما يونيون بثنائية

الجيش الملكي، فيتو
الجيش الملكي، فيتو

فاز فريق الجيش الملكي المغربي على مانييما يونيون الكونغولي بثنائية نظيفة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

أحرز هدفي الجيش الملكي خالد ايت روخان وأمين زحوزح في الدقيقتين 13 و45.

تشكيل الجيش الملكي أمام مانييما

وجاءت تشكيلة الجيش الملكي الأساسية كالتالي:

الخياطي – كارنيرو – الناجي – الصوابي – إينونغا – باش – آيت أورخان – توميسانغ- الفحلي – زحزوح – حريمات. 

وتضم المجموعة الثانية أندية قوية تتنافس على التأهل إلى الدور القادم وهي:  

الجيش الملكي والرجاء البيضاوي وصن داونز ومانييما يونيون.   

ترتيب المجموعة الثانية 

الجيش الملكي: 8 نقاط من 4 مباريات  

صن داونز: 5 نقاط من 4  مباريات  

الرجاء البيضاوي: 4 نقاط من 4 مباريات   

مانيما يونيون: 3 نقاط من 4 مباريات  

 

 

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