الأحد 05 يناير 2025
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رياضة

يورتشيتش يلقي المحاضرة الأخير للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

ألقى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز المحاضرة الأخيرة للاعبيه قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه إلي استاد الدفاع الجوي لملاقاة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

وتضمنت المحاضرة أهم التعليمات الخاصة بكل لاعب وإعلان تشكيل الفريق.

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي 

 

ويواجه فريق بيراميدز تحديا صعبا اليوم بمواجهة الترجي التونسي في السادسة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات المجموعة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وفاز فريق الترجي التونسي بمباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف واستعادة صدارة المجموعة الرابعة منه.

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة بيراميدز والترجي الحكم الكونغولي، جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

 

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال


الترجي 7 نقاط

بيراميدز 4 نقاط

ساجرادا 2 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

 

وتقرر أن يرتدي بيراميدز، قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.  

ويظهر نادي الترجي بقميصه الأساسي البرتقالي في الأصفر بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأسود الكامل.     

وتم التأكيد على وصول الفريقين لملعب الدفاع الجوي قبل ساعة ونصف على انطلاق المباراة، مع تسليم التشكيلات مباشرة بمجرد الوصول لملعب اللقاء. 

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