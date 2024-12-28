أول تعليق من حمو بيكا على ترحيله إلى سجن برج العرب

علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا على رفض جهات التحقيق بنيابة غرب الإسكندرية الكلية، استئنافه على حكم حبسه شهرين، وترحيله إلى سجن برج العرب لتنفيذ العقوبة، وذلك بسبب إقامته حفل "وش غضب" بدون تصريح عام 2018 بمنطقة البيطاش.

وكتب حمو بيكا على فيس بوك: "لا حول ولا قوة الا بالله، لله الأمر من قبل ومن بعد".

وكانت جهات التحقيق بالدخيلة باشرت التحقيق مع حمو بيكا بعد ترحيله من قبل نيابة قصر النيل إلى قسم شرطة الدخيلة، على ذمة قضايا بالحبس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكشف مصدر، أن حمو بيكا، وصل النيابة الكلية بالدخيلة، للاستئناف على حبسه، برفقة محام من نقابة المهن الموسيقية، لحضور جلسة التحقيق.

وأوضح المصدر، أن الأحكام التي تم ترحيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا بسببها هي إقامته حفلة "وش غضب" في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية بدون تصريح بعدما حررت نقابة المهن الموسيقية محضرا ضده.

وأضاف المصدر، أن الحكم صدر ضد حمو بيكا بالحبس شهرين، وفي عام 2021 تم الاستئناف علي حكم أول درجة، وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه.

وكانت نيابة قصر النيل باشرت التحقيق، مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وكشفت أنه كان يقود سيارة بها لوحة معدنية لغرفة تجارية، في منطقة الزمالك، وبتوقيفه تم اكتشاف صدور أحكام قضائية ضده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.