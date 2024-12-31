محافظ دمياط يشهد الحفل الختامى للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" (صور)

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم، بنادى نقابة المهندسين بمدينة دمياط، الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “ بداية جديدة لبناء الإنسان ”.

وجاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، الدكتور عمرو حنفى مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، المهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية والقيادات التنفيذية.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتخلله فقرات فنية لفرقة رؤية للدراما الحركية وكورال مكتبة مصر العامة وطلاب مديرية التربية والتعليم

وخلال كلمته التى ألقاها بالاحتفالية، أشار " محافظ دمياط " أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، التى أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى الـ١٧ من سبتمبر ٢٠٢٤، واستمرت على مدار ١٠٠ يوم، قد حققت العديد والعديد من المستهدفات التى تمس حياة المواطنين، وتقديم خدمات متكاملة لهم حققت مردود ايجابى، خلال فترة وجيزة.

" محافظ دمياط " يؤكد أن مبادرة " بداية " جاءت استكمالا لسلسلة المبادرات التى أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لتنمية وبناء الإنسان

وأوضح " محافظ دمياط " أن مبادرة " بداية " جاءت استكمالا لسلسلة المبادرات التى أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لتنمية وبناء الإنسان وتحقيق محاور التنمية البشرية، حيث عملت المبادرة فى إطار خطة متكاملة جاءت بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، لتوفير نظام صحى وتعليمى شامل، وتوفير وظائف لائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية ومفاهيم السلامة والصحة المهنية والندوات التوعوية والعلمية، وكذلك دعم وتعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية.

واستعرض " الدكتور أيمن الشهابى " أبرز الانجازات التى حققتها المبادرة، حيث قدمت نحو ٤٤٨٢٩٩٣ خدمة بكافة القطاعات، تم خلالها تنفيذ ٦٢٠٢ ندوة، و٣١٦٦ برنامج تدريبي و٢٦٧برنامج تدريبي على الحرف اليدوية و٢٦٣ قافلة خدمية، وعقد ١١٩ معرض،و توزيع ٦١٦٠ كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية وأيضًا توفير ١٩٦٧ فرصة عمل، و٤٤ فرصة عمل لذوى الهمم، وعقد امتحانات محو أمية لعدد ٣٢٣٦ مواطن و٤٠ شخص من ذوى الإعاقة و محو أمية ٤٢٦ مواطن ضمن مبادرة عزبة البرج بلا أمية.

محافظ دمياط يٌكرم الجهات المشاركة بفاعليات المبادرة

وتوجه " محافظ دمياط " بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على دعمه البالغ لملف بناء الانسان، كما توجه بالشكر الى جميع الجهات الشريكة على جهودهم المبذولة لنجاح المبادرة داخل المحافظة.

هذا وقد كرم " المحافظ " خلال الاحتفال اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد السابق للمحافظة وسكرتير عام محافظة مطروح الحالى،تسلمها بالانابة عنه اللواء محمد همام، وكذلك تكريم العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة تقريرًا لجهودهم الداعمة للمبادرة

محافظ دمياط يٌكرم الجهات المشاركة بفاعليات المبادرة

محافظ دمياط يٌكرم الجهات المشاركة بفاعليات المبادرة خلال ال100 يوم

كما تم تكريم جميع المشاركين بالمبادرة تقديرًا لما قدموه من جهود خلال ال١٠٠ يوم، " الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، مكتب نائب محافظ دمياط، الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، النقابة الفرعية للمهندسين، الوحدات المحلية، العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مديريات الصحة والتربية والتعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، التضامن الاجتماعي، الزراعة، العمل، التنظيم والإدارة، الطب البيطري، الاوقاف، الاسكان، التموين ، المنطقة الأزهرية، المجلس القومي للمرأة، الإدارة العامة للرى، الهيئة العامة لتعليم الكبار، جهاز تنمية المشروعات، هيئة الإسعاف، هيئة البريد، الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب دمياط، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مركز الاعلام، معهد راية العالر، الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة، الإدارة العامة للشئون الاقتصادية، إدارة شئون البيئة، الإدارة العامة للأزمات والكوارث، المكتب الاعلامى بالمحافظة، وحدة السكان بالمحافظة، المجلس القومي للسكان، إدارة السياحة، إدارة التدريب والتنمية البشرية، إدارة بناء القرية، برنامج مشروعك، إدارة خدمة المواطنين، وحدة تكافؤ الفرص، مكتبة مصر العامة، ادارة الكوبرى الحضارى، فرقة رؤية للدراما الحركية "

هذا إلى جانب تكريم الجمعيات الأهلية المشاركة بالمبادرة " المؤسسة الخيرية بالسرو، جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، رابطة شباب كفر المنازلة، توعية المرأة ورعايتها، المجمع الخيرى بشرباص، النهوض بالخدمات التعليمية والثقافية بالزرقا، تراحم للأعمال الخيرية، أنصار السنة بدمياط، صناع السعادة الخيرية بدمياط، الرعاية المتكاملة بميت الخولى، مؤسسة حياة بدمياط، جمعية البر والتقوى، جمعية تنظيم الأسرة بدمياط، جمعية تنمية المجتمع بكفر البطيخ، جمعية دار الأرقم بالعطوى، جمعية منار السبيل، المجمع الخيرى بالسنانية، جمعية رعاية وكفالة اليتامى بالروضة، جمعية الهلال الأحمر بدمياط، جمعية الامل والحياة بالزرقا "

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