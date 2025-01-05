صرف 500 جنيه منحة استثنائية للمحامين أصحاب المعاشات بمناسبة عيد الميلاد

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف 500 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بمناسبة أعياد الميلاد.

صرف منحة استثنائية للمحامين

وقال في قراره:"بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983، والمعدل برقم 147 لسنة 2019. يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، لجميع السادة المستحقين للمعاشات، بواقع « خمسمائة جنيهًا»، على أن يتم صرفها من يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025".

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