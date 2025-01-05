الأحد 05 يناير 2025
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سياسة

نقيب المحامين يخاطب النقابات الفرعية لإرسال احتياجاتهم في العام الجديد

مجلس النقابة للمحامين،
مجلس النقابة للمحامين، فيتو

خاطب عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، النقابات الفرعية بشأن إرسال الموازنة التقديرية والاحتياجات المتطلبة لكل نقابة خلال 2025، وبيان إيرادات النقابة الفرعية، لعرضها على مجلس النقابة العامة. 

احتياجات النقابات الفرعية للمحامين 

وقال في خطابه:"  إعمالا لنص المادة 161 من قانون المحاماة، يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد  لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة، كما يتلقى منها بيانًا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية».

وأضاف:" «يرجى  إرسال الموازنة التقديرية موضحا بها الأنشطة والاحتياجات المتطلبة لنقابتكم خلال عام 2025، حتى يتسنى لنا عرضها على مجلس النقابة العامة مع بيان إيرادات النقابة الفرعية".

الحسابات الختامية للنقابات الفرعية للمحامين 

وكان مجلس النقابة، طالب جميع النقابات الفرعية بسرعة تقديم حسابتها الختامية عن العام المالي المنتهي  والأعوام السابقة عليه والتي لم يتم تقديمها، وكذا موازاناتها التقديرية عن العام القادم امتثالًا لأحكام قانون المحاماة، وتمهيدًا لعرضها على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، وبما يمكن معه للنقابة العامة إعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة حتى يتسنى لها دعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين لعرض ما لم يعرض عليها أو يعتمد منها من ميزانيات عن جميع الأعوام السابقة  .

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