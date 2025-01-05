الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

طريقة حذف حسابات العملاء من علي تطبيق انستاباي

انستاباي
انستاباي

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة حذف حساباتهم علي تطبيق انستاباي وإعادة التسجيل مرة أخري.

وأوضح مسئولو التطبيق أنه بمجرد إزالة التطبيق من على الهاتف المحمول للعميل يتم إيقاف الإستخدام.

رسوم انستاباي 

وبدأ البنك المركزي اعتبارا من أول يناير 2025 تطبيق قرار مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.

وقال البنك إن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

وأضاف البنك في بيان له أن هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تأتي استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي. 

يذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة

وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.

ويبحث الكثيرين عن الحد الأقصى لعمليات السحب من تطبيق إنستا باي شهريا.

وكشف مسئولون عن التطبيق أن الحد الأقصى للسحب شهريا من خلال استخدام إنستا باي 400 ألف جنيه.

حدود السحب من إنستا باي 

 وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم، والذي بلغ 120 ألف جنيه.

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