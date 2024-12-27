قيادي ناصري: انتهاكات الاحتلال المتكررة للأقصى يترتب عليها نتائج كارثية مستقبلا

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى: إن الانتهاكات الإسرائيلية التي تُرتكب فى الأراضي الفلسطينية، وسط حالة من الصمت العالمي المخزي، جريمة جديدة تُضاف لكل الممارسات الإسرائيلية التي يترتب عليها نتائج كارثية على المستوى الأمني بمرور الأيام.

وأكد أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تكشف عن مخطط إسرائيلي لتهويد المسجد الأقصى، مؤكدا أن إسرائيل تسعى لتحويل الطقوس الدينية في المسجد الأقصى إلى عادات يومية وموسمية، من خلال أنشطة متعددة يقوم بها بعض المستوطنين في باحات المسجد، بما في ذلك قراءة التوراة وكتب دينية مختلفة وأداء صلوات يهودية تقليدية تحت راية العلم الإسرائيلي.

وتابع: هذه الخطوة الاستفزازية، وما تمثله من استهانة وتأجيج لـ مشاعر المسلمين حول العالم، واختلالًا وخرقًا فاضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك خاصة أن تلك الممارسات تأتي في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال الغاشم بأبشع جرائم الحرب والتصفية الجسدية الجماعية لأهالي غزة منذ أكثر من عام.

قيام المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه تلك الممارسات الاسرائيلية

وأكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه تلك الممارسات، التي تقوض عملية السلام والتوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، بأن يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.

وتابع أن المساعي المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تتوقف لتحقيق الحلم العربي والفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة لكن الجانب الإسرائيلي مستمر في ممارساتها الاستفزازية وآخرها إجلاء المرضى والمصابين بمستشفى كمال عدوان.

قصف 8 مدارس تابعة للأونروا

يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اقتحم الخميس الماضي، المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة وذلك وفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية.

في سياق متصل، كشف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليبي لازاريني، أن إسرائيل قصفت في الأيام العشرة الماضية 8 مدارس على الأقل في غزة، 6 منها تابعة للوكالة.

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