محافظ الغربية يُكلف محمد نبوي حنتوش برئاسة مركز ومدينة زفتى

أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قرارًا بتكليف المحاسب محمد نبوي حنتوش رئيسًا لمركز ومدينة زفتى، خلفًا لمنصبه السابق.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود محافظة الغربية لتحسين الأداء الإداري وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

جدير بالذكر أن المحاسب محمد نبوي حنتوش كان يشغل سابقًا منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث قدم العديد من الجهود التنموية والإدارية في تلك المنطقة.

محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد قبل احتفالات العام الجديد

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات والمرافق بالمحافظة.

تحسين البيئة العامة احتفالا بعيد الميلاد المجيد

جاء ذلك من خلال خطة شاملة تهدف إلى تحسين البيئة العامة وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة في محيط الكنائس، حيث تزامن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع بداية العام الجديد.

رفع المخلفات والإشغالات

وأكد محافظ الغربية ضرورة تكثيف أعمال النظافة في المدن والمراكز والقرى، مع التركيز على محيط الكنائس والأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين وشملت الخطة رفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري في الشوارع، بالإضافة إلى تنظيف الأرصفة ودهان البلدورات. كما وجه المحافظ بزيادة الاهتمام بصيانة أعمدة الإنارة في المناطق الحيوية والحدائق، مع تهيئة الأماكن العامة لاستقبال الزوار.

توفير بيئة جميلة وآمنة للمواطنين

وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم اتخاذ تدابير إضافية تشمل تهذيب الأشجار، وطلاء الأسوار والبلدورات في الشوارع المؤدية إلى الكنائس لتوفير بيئة جميلة وآمنة للمواطنين أثناء الاحتفالات.

توفير إضاءة جيدة في محيط الكنائس

وأضاف محافظ الغربية: “نحن نعمل بكل جهد لضمان تقديم بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين والزوار، مع توفير إضاءة جيدة في محيط الكنائس والأماكن العامة لتسهيل التنقل وحركة المواطنين”.

تأمين جميع المنشآت الدينية

وفيما يخص التدابير الأمنية، شدد اللواء أشرف الجندي على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين جميع المنشآت الدينية، مشيرًا إلى أهمية تأمين أماكن الاحتفالات والمتنزهات والحدائق العامة كما أكد ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن بشكل مستمر في الشوارع لمتابعة سير الأعمال وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضمان راحة المواطنين.

وأشار الجندي إلى أن محافظة الغربية ستواصل العمل بشكل متواصل خلال فترة الأعياد، لضمان تقديم أفضل صورة حضارية للمحافظة واستقبال العام الميلادي الجديد بأجواء احتفالية وآمنة.

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