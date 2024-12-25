محافظ الغربية: دعم مستشفى المحلة العام بأجهزة طبية بـ 13 مليون جنيه

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، بزيارة تفقدية لمستشفى المحلة العام، لمتابعة توريد وتشغيل الأجهزة الطبية الحديثة، التي تم توفيرها من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

دعم وتحسين مستوى الخدمات الصحية

جاء ذلك في إطار تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، لدعم وتحسين مستوى الخدمات الصحية في مستشفيات محافظة الغربية، بحضور الدكتور أحمد محمود عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعى ولفيف من قيادات البنك.



توريد مجموعة من الأجهزة الطبية المتطورة

واستمع محافظ الغربية لشرح تفصيلي عن الأجهزة، حيث تم توريد مجموعة من الأجهزة الطبية المتطورة إلى مستشفى المحلة العام، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 13 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة التي تساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

واشاد محافظ الغربية خلال تفقده بالأجهزة ، مؤكدا ان هذه الأجهزة إضافة هامة للمستشفى، حيث ستساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتتيح هذه الأجهزة إجراء التشخيص والعلاج بأعلى مستويات الدقة، مما يساعد الأطباء في اتخاذ قرارات طبية سليمة وفعالة.

تقليل الضغط على المرضى

كما أنها تساهم في تقليل الضغط على المرضى من خلال تقليل الحاجة للتحويل إلى مستشفيات أخرى، خاصة في حالات الطوارئ. فتم توريد جهاز CARM جهاز متخصص في التصوير الشعاعي أثناء العمليات الجراحية، يستخدم بشكل رئيسي في عمليات العظام والمفاصل لإنتاج صور دقيقة تُسهم في اتخاذ القرارات الجراحية الصحيحة،جهاز بانوراما للأسنان جهاز متقدم لتصوير الأسنان والفك، يوفر صورًا شاملة ودقيقة تساعد الأطباء في تشخيص الحالات المتعلقة بالأسنان والفم، جهاز رسم عضلات EMG جهاز يستخدم لقياس النشاط الكهربائي للعضلات والأعصاب، ويعد أداة مهمة في تشخيص الاضطرابات العصبية والعضلية،جهاز إيكو (Echo) جهاز الموجات فوق الصوتية الذي يُستخدم في تصوير القلب والأوعية الدموية لتشخيص أمراض القلب المختلفة.

كما تم توريد جهاز إيكو متنقل جهاز إيكو محمول يسهل نقله داخل المستشفى، مما يُسهم في توفير خدمات تصوير القلب للمريض أينما كان داخل المستشفى، ويعزز من سرعة التشخيص،جهازان للتنفس الصناعي أجهزة حيوية تُستخدم في دعم التنفس للمرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس، خاصة في الحالات الحرجة أو بعد العمليات الجراحية الكبرى، جهاز جراحة Laparoscopyأجهزة جراحة بالمنظار متطورة تستخدم في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة بأقل تدخل جراحي، مما يقلل من الألم والتعافي السريع للمرضى.

و أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن تقديره لجهود بنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي في دعم القطاع الصحي بالمحافظة. وأكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو توفير بيئة صحية متطورة، تسهم في تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، مما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات العامة والخاصة.

وأضاف الجندي أن هذه الأجهزة ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة مستشفى المحلة العام، وتقديم رعاية صحية متكاملة، مشيرًا إلى أن توفير الأجهزة الحديثة سيعمل على تقليل عبء الانتظار ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، وخاصة في الأقسام الحرجة مثل جراحة العظام والقلب.

وأكد المحافظ أن هذا الدعم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير كافة المرافق الصحية في محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ليس محصورًا فقط في مستشفى المحلة، بل سيتم توفير دعم مماثل لبقية المستشفيات في المحافظة لتحقيق رؤية الدولة في توفير خدمات صحية متميزة.

و شكر المحافظ بنك ناصر الاجتماعي على التعاون المثمر في دعم المستشفى بهذه الأجهزة الطبية، معبرًا عن أمله في أن يكون هذا الدعم بداية لسلسلة من المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في المحافظة.

وفي الختام أهدى بنك ناصر الاجتماعي محافظ الغربية ووكيل وزارة الصحة دروع تقدير لجهودهم المبذولة.

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