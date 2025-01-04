محافظ الأقصر يطمئن المواطنين بالعمل على عودة ضخ المياه للمنازل (صور)

قام المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بالانتقال إلي موقع اصلاح خط طرد صرف صحي ٧٠٠ مم بنجع الحمزية بالحبيل، للوقوف علي حل الأزمة.

قطع المياه عن ضواحي مدينة ومركز الأقصر بسبب كسر خط طرد صرف صحي

جاء ذلك في اطار متابعته الميدانية لكل ما يجري علي أرض محافظة الأقصر، والوقوف علي حل المشكلات بنفسه وادارة الأزمة، طمأن المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، المواطنين بشأن عودة ضخ المياه إلي المنازل في أسرع وقت.



جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قد أعلنت مساء أمس الجمعة عن حدوث كسر في خط طرد صرف صحي ٧٠٠ مم بنجع الحمزية بالحبيل والناتج عن أعمال الدفع النفقي، وتجري أعمال الإصلاح بالموقع علي قدم وساق، حيث يتسابق الجميع لإنهاء الأزمة وسط حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وعبدالخالق حسين رئيس مدينة البياضيه، ولواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير تنفيذ الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والعديد من العمال المخلصين والمتميزين.

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