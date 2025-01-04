إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن مستوطنا أصيب بالرصاص في عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيلية بجروح حرجة في عملية طعن بهرتسليا قرب تل أبيب، مشيرة إلى إطلاق النار على المنفذ، وذلك بعد ورود أنباء عن إصابات في عملية إطلاق نار في المدينة.

فيما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس: “أحد مجاهدينا فجر نفسه في قوة صهيونية من 5 جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح شرقي معسكر جباليا بقطاع غزة”.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر طبية في غزة، اليوم السبت، باستشهاد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، 14 منهم شمالي القطاع.

تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة

وقال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أجيث سونجاي، الثلاثاء الماضي، إن حرب دولة الاحتلال على غزة تخالف القانون الدولي.

وأضاف: "إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.. هناك تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة.. ورواية تل أبيب عن استخدام مسلحين مشافي غزة لا تدعمها المعلومات".

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