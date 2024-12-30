فريق التدخل السريع بالغربية ينجح في إنقاذ مسنّة تقيم بالمقابر

نجح فريق التدخل السريع بمحافظة الغربية في إنقاذ مواطنة مسنّة كانت تقيم أمام قبر بمقابر سنباط التابعة لمركز زفتى.

كانت تعيش أمام أحد القبور

وتبين أن السيدة تبلغ من العمر 71 عامًا (مواليد 1953)، وليس لها من يرعاها بعد أن تخلّى عنها أقاربها، وبيع كل ما تملكه لسداد ديون ابنها، وقد وردت معلومات صباح اليوم الإثنين بوجود هذه السيدة في ظروف صعبة حيث كانت تعيش أمام أحد القبور، برفقة ابنها البالغ من العمر 41 عامًا، والذي كان السبب في تدهور حالتها الاجتماعية، إذ تركها بعد بيع منزلها لتسديد ديونه.

فريق التدخل السريع يقنع مسنة بالانتقال لدار رعاية

ورغم رفض السيدة في البداية فكرة الانتقال إلى دار رعاية، خشية على ابنها، إلا أن فريق التدخل السريع بـ محافظة الغربية نجح في إقناعها بضرورة الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية في دار مخصصة للمسنين.

وفي الأخير وافقت السيدة على دخول أحد دور الرعاية بعد محادثة مؤثرة.

بتوجيه من حسناء أحمد إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بـ الغربية، وشيخ العرب عبدالله طنطاوي، وكيل المديرية، قام الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة "مواطن بلا مأوى"، بترتيب جميع الإجراءات اللازمة لضمان توفير مكان إقامة مناسب لها.

نقل السيدة لدار الرعاية الاجتماعية للمسنين

على الفور، قام الدكتور خالد أبو المجد وأعضاء الفريق بنقل السيدة إلى دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بـ طنطا، حيث تم استقبالها بحفاوة من قبل إدارة الدار.

وقد تم تسليم السيدة إلى مديرة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بـ طنطا في الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الثلاثاء، ليتم توفير كافة الرعاية الصحية والاجتماعية لها.



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