الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فريق التدخل السريع بالغربية ينجح في إنقاذ مسنّة تقيم بالمقابر

فريق التدخل السريع
فريق التدخل السريع بالغربية ينجح في إنقاذ مواطنة مسنّة

نجح فريق التدخل السريع بمحافظة الغربية في إنقاذ مواطنة مسنّة كانت تقيم أمام قبر بمقابر سنباط التابعة لمركز زفتى.

تعليم الغربية: الكشف الطبي على طلاب إدارة شرق طنطا التعليمية

حريق هائل يلتهم مطعما بعد افتتاحه بـ 48 ساعة في الغربية

كانت تعيش أمام أحد القبور

وتبين أن السيدة تبلغ من العمر 71 عامًا (مواليد 1953)، وليس لها من يرعاها بعد أن تخلّى عنها أقاربها، وبيع كل ما تملكه لسداد ديون ابنها، وقد وردت معلومات صباح اليوم الإثنين بوجود هذه السيدة في ظروف صعبة حيث كانت تعيش أمام أحد القبور، برفقة ابنها البالغ من العمر 41 عامًا، والذي كان السبب في تدهور حالتها الاجتماعية، إذ تركها بعد بيع منزلها لتسديد ديونه.

 فريق التدخل السريع يقنع مسنة بالانتقال لدار رعاية

ورغم رفض السيدة في البداية فكرة الانتقال إلى دار رعاية، خشية على ابنها، إلا أن فريق التدخل السريع بـ محافظة الغربية نجح في إقناعها بضرورة الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية في دار مخصصة للمسنين. 

وفي الأخير وافقت السيدة على دخول أحد دور الرعاية بعد محادثة مؤثرة.

بتوجيه من حسناء أحمد إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بـ الغربية، وشيخ العرب عبدالله طنطاوي، وكيل المديرية، قام الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة "مواطن بلا مأوى"، بترتيب جميع الإجراءات اللازمة لضمان توفير مكان إقامة مناسب لها.

نقل السيدة لدار الرعاية الاجتماعية للمسنين

على الفور، قام الدكتور خالد أبو المجد وأعضاء الفريق بنقل السيدة إلى دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بـ طنطا، حيث تم استقبالها بحفاوة من قبل إدارة الدار.

وقد تم تسليم السيدة إلى مديرة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بـ طنطا في الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الثلاثاء، ليتم توفير كافة الرعاية الصحية والاجتماعية لها.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

تعليم الغربية: الكشف الطبي على طلاب إدارة شرق طنطا التعليمية

حملة لرفع القمامة من شوارع المحلة الكبرى في الغربية (صور)

إطلاق قافلة بيطرية مجانية بقرية سامول في الغربية (صور)

محافظ الغربية يؤكد مواصلة الجهود لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب والمعلمين
ads

الأكثر قراءة

ظهور جمال مبارك وأطفاله في المول بكيس بلاستيك يثير الضجة، والنشطاء: المصريون بينسوا (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات بمنظومة المدفوعات اللحظية وإنستا باي 3 أشهر

تكليفات جديدة من السيسي لوزير الأوقاف بحضور مدبولي

السيسي يتابع خطة عمل وزارة الأوقاف (فيديو)

الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة والرعدية على الوجه البحرى

منوعات

المزيد

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

أسعار السمك في رأس السنة، البوري يصل لـ120 جنيها (صور)

أسعار الفاكهة في الأسواق الكبرى مع اقتراب رأس السنة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين 30-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 30-12-2024

المزيد

انفوجراف

3 ضوابط أساسية لاختيار شركة عمرة موثوقة وآمنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ممرضة في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

الإفتاء توضح مدى جواز العمل بالأحاديث الواردة في صيام شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية