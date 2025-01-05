الأحد 05 يناير 2025
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رياضة

مشاركات الزمالك والمصري في أفريقيا قبل لقاء اليوم

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 تستعرض فيتو تاريخ المشاركات في البطولات الأفريقية قبل لقاء الزمالك والمصري:

- الزمالك يشارك للمرة السابعة والثلاثون 
لعب 310 مباراة (فاز في 157 وتعادل في 68 وانهزم في 85) 
سجل 475 هدف واستقبل 277 هدف 
- المصري يشارك للمرة الثامنة
لعب 68 مباراة (فاز في 33 وتعادل في 14 وانهزم في 21)
سجل 81 هدف واستقبل 59 هدف

• المشاركات في كأس الكونفدرالية
- الزمالك يشارك للمرة الخامسة
لعب 51 مباراة (فاز في 31 وتعادل في 11 وانهزم في 9) 
سجل 84 هدف واستقبل 38 هدف
أحرز اللقب في مناسبتين 2019 - 2024 
- المصري يشارك للمرة السادسة
لعب 52 مباريات (فاز في 24 وتعادل في 13 وانهزم في 15)
سجل 64 هدف واستقبل 46 هدف

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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