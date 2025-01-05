الأزمات تحاصر القلعة الحمراء.. تراجع مستوى اللاعبين وتدهور النتائج.. ومصير كولر في علم الغيب

الأهلي، شهدت جدران النادي الأهلي عددًا كبيرًا من الأزمات خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع المستوى واهتزاز النتائج، فضلًا عن المشاكل التي سيطرت على اللاعبين داخل غرف الملابس وأنباء يتمرد ورحيل عدد من النجوم، والغموض حول مصير المدير الفني السويسري مارسيل كولر، وفرص بقائه مع الأحمر خلال الفترة المقبلة.

موقف معقد في دوري الأبطال

وشهدت الفترة الماضية تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بشكل ملحوظ، وكان أحدث تلك النتائج الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون مقابل في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، وهي الخسارة التي عقدت حسابات التأهل للمارد الأحمر.

ويحتل الأهلي حاليًّا وصافة ترتيب مجموعته بـ4 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مباراة، فيما يتصدر فريق أورلاندو بايرتس الترتيب بـ8 نقاط، ويحل شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ6 نقاط.

مسيرة مهتزة في الدوري

كما أن مسيرة النادي الأهلي في بطولة الدوري غير مستقرة بسبب تراجع النتائج وأبرزها التعادل أمام إنبي في الجولة الماضية، وسبق ذلك أيضّا تعادل آخر أمام الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، وهو ما وضع على الفريق ضغوطًا إضافية بضرورة الفوز في جميع المباريات المقبلة من أجل الوصول إلى قمة ترتيب جدول الدوري.

أزمات تهدد اللاعبين

أزمات الأهلي لم تتوقف عن النتائج فقط، بل وصلت إلى اللاعبين، حيث ترددت خلال الساعات الماضية طلب بعض اللاعبين الرحيل عن صفوف الفريق كان آخرهم أكرم توفيق والذي يرفض حتى الآن تجديد تعاقده ويهدد بالرحيل.

كما أن هناك غموض كبير يسيطر على مصير محمد الشناوي في حراسة مرمى النادي الأهلي، بعد تراجع مستواه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، واقتراب عقده من الانتهاء.

مصير كولر مع الأهلي

ويحيط الغموض أيضًا بمصير السويسري مارسيل كولر مع النادي الأهلي، حيث ترددت أنباء عن وجود نية لدى القلعة الحمراء للاستغناء عن المدير الفني والبحث عن مدرب جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي: إن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة يلقى حتى الآن الدعم الكامل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

أضاف: استمرار دعم مارسيل كولر مشروط بتحسن النتائج والعودة الى الانتصارات وحال استمرار النتائج المتراجعة لفريق الكرة محليًّا وقاريًّا قد يلجأ الأهلي إلى توجيه الشكر للمدرب السويسري.

وأوضح: نعم لا نتعامل بالقطعة مع المدرب ولكن حال استمرار النتائج المخيبة للآمال وغياب روح الفريق وشكل الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري قد لا ننتظر إلى كأس العالم للأندية ووقتها سيتم توجيه الشكر له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.