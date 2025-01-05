الأحد 05 يناير 2025
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رياضة

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة سموحة

كولر
كولر

الأهلي، استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة سموحة المقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الدوري.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سموحة

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

الدفاع: اكرم توفيق - اشرف داري - ياسر ابراهيم - يحيي عطية الله

الوسط: مروان عطية - افشة - امام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - وسام ابو على

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم من اجل دراسة فريق سموحة استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة بعد غد الثلاثاء.

كما  يخضع عمر كمال لاعب الاهلي للفحص الطبي قبل انطلاق المران اليوم من اجل الإطمئنان على اصابته بالتواء فى الركبة حيث تقلصت فرص اللاعب فى تدعيم صفوف الفريق بمباراة سموحة المقبلة.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لخوض مباراة سموحة المقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الدوري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته بعد الحصول على راحة سلبية امس وذلك استعدادا لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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