الأحد 05 يناير 2025
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رياضة

الأهلي يطمئن على حالة عمر كمال قبل المران الجماعي اليوم

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

الأهلي، يخضع عمر كمال لاعب الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق المران اليوم من أجل الاطمئنان على إصابته بالتواء فى الركبة، حيث تقلصت فرص اللاعب فى تدعيم صفوف الفريق بمباراة سموحة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سموحة المقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الدوري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته بعد الحصول على راحة سلبية أمس، وذلك استعدادا لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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الأهلي عمر كمال اخبار الأهلي

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