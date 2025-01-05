الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة حلوان تستقبل وفدًا من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية لتعزيز التعاون

جامعة حلوان تستقبل
جامعة حلوان تستقبل وفدًا من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية

استقبلت جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وفدًا من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية.

جامعة حلوان تستقبل وفدًا من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية لتعزيز التعاون الأكاديمي المشترك

حضر اللقاء من جانب جامعة حلوان الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور خالد سيد مدير وحدة التصنيف الدولي،  الدكتور محمد دخيل منسق الاتفاقية مع الجامعة الأردنية.

جامعة حلوان تستقبل وجامعة العلوم التطبيقية الأردنية

ومثل الجانب الأردني في اللقاء الدكتور محمد النجار نائب رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور أحمد البربري أستاذ الفنون التطبيقية بالجامعة الأردنية.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المشتركة التي تم التنسيق لها في لقاءات سابقة، حيث تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية من خلال إنشاء برامج أكاديمية مشتركة بين الجامعتين، وتنظيم مؤتمرات علمية مشتركة، والتنسيق المشترك في عمليات التصويت المتعلقة بالتصنيف الدولي، وتبادل الخبرات في مجال الاعتماد الدولي للبرامج الأكاديمية.

txt

توضيح عاجل من جامعة حلوان حول بيع كلية الفنون التطبيقية

txt

رئيس جامعة حلوان: نولي أهمية قصوى لقضايا المرأة

وأكد الجانب الأردني على ترتيب زيارة مرتقبة الشهر المقبل للدكتورة سميحة الجريح، رئيس جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، للتوقيع الرسمي على الاتفاقية وتأكيد النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة العلوم التطبيقية الأردنية جامعة حلوان الفنون التطبيقية

مواد متعلقة

جامعة حلوان تنظم قافلة توعوية شاملة بمدينة 6 أكتوبر

جامعة حلوان تفتح باب القبول ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي INEMA

توضيح عاجل من جامعة حلوان حول بيع كلية الفنون التطبيقية

ads

الأكثر قراءة

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

بيان رسمي من ليفربول يكشف حقيقة تأجيل مباراته مع مان يونايتد (صور)

أخبار مصر: وباء جديد في 2025، تفاصيل وفاة سيدة بسبب لولب، صفقة تبادلية بين الشمال القطري والأهلي، تحذير من استخدام حقنة البرد

صدام بين الخطيب وكولر بسبب علي معلول

مصدر بالأهلي يحسم مصير مارسيل كولر

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

الثلوج تجتاح ملعب أنفيلد قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (صور)

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

يسبب التهابات في الرئة وليس له علاج.. HMPV فيروس صيني جديد يهدد العالم في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية