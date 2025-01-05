محافظ الدقهلية: تمويل مشروعات جديدة بقيمة 2 مليار و936 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية إنه تم منح 2 مليار و936 مليون جنيه لأكثر من 22 ألف مشروع، في إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذي يعرف باسم"مشروعك"، لإقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب متطلبات السوق وتتيح منافسة نزيهة بين المشروعات لإنتاج أفضل المنتجات والسلع.

الدقهلية في المرتبة الرابعة على مستوى الجمهورية في مشروعك

وأكد محافظ الدقهلية أن دعم المحافظة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" وضعها في المرتبة الرابعة على مستوى الجمهورية حسب تقرير وزارة التنمية المحلية، ويأتي المشروع باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات يتم اختيارها بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.

تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم

وأضاف "مرزوق " أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى الجمهورية في حجم القروض الممنوحة وعدد المشروعات المقامة، يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والإستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة، ويؤكد على حسن تعامل أصحاب المشروعات مع الأموال الممنوحة لهم من خلال مشروعك.

منح قروض على مستوى المحافظة لـ 22 الف و234 مشروعا

ومن جهته قال المحاسب عماد ابو زيد مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" إنه تم منح قروض على مستوى المحافظة لـ 22 الف و234 مشروعا، وفرت 112 ألف و608 فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015، وحتى ديسمبر الماضي، واحتلت مراكز، المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين، وبلقاس،وأجا، أفضل خمسة مراكز من حيث عدد المشروعات وفرص العمل على مستوى المحافظة.

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