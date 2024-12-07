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محافظات

محافظ المنوفية: "مشروعك" وفر 31 فرصة عمل بتمويل 5 ملايين جنيه خلال شهرين

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

 أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بلغت 31  فرصة عمل بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ 12 مشروعا بتمويل يقرب من 5 ملايين جنيه.

وقال المحافظ "مستمرون  في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك" لتشجيع الشباب علي العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة"، موجهًا  القائمين علي برنامج “ مشروعك “ بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج”.
 

مبادرة مشروعك بالمنوفية

 وأوضح محافظ المنوفية  أن مبادرة مشروعك تهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

 

فتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة

 يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة التمويل اللازم وفرص الإقراض لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل حقيقة للشباب واتخاذ الإجراءات التي تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات تحقيقًا للتنمية المستدامة.

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