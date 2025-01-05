60 دقيقة بورصة، استقبال 2025 بمكاسب سوقية تبلغ 14 مليار جنيه

البورصة المصرية، استهلت مؤشرات البورصة المصرية أولى تعاملات عام 2025 بمرور 60 دقيقة بتداولات صباح اليوم الخميس على مكاسب سوقية 14 مليار جنيه، حيث ارتفع مؤشرا السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.39% مسجلًا 29857 نقطة، والشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 3103 نقطة.

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مؤشرات - فيتو

حركة اتجاه مؤشر EGX 70 وEGX100

كما ارتفع مؤشرا EGX100 بنسبة 0.62% عند 11287 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.67% إلى 8197 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في مستهل التعاملات 2.183 تريليون جنيه مقابل 2.169 تريليون مستوى إغلاق الثلاثاء الماضي، ليربح نحو 14 مليار جنيه في أولى جلسات 2025.

جاء ذلك وسط توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 3.64 مليون جنيه 268 ألفا على التوالي، في حين قصد العرب البيع بصافي قيمة بلغت 3.93 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 221 مليون جنيه والكمية 119 مليون ورقة منفذة على 9.1 ألف عملية.



اتجاه المؤشر الرئيسي EGX30 خلال جلسات الأسبوع الماضي



خلال نهاية جلسات تداول الأسبوع الماضي، تمكنت القوة الشرائية من الحفاظ على تقدمها الأمر الذي مهد الطريق في أن يشهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إرتدادًا آخرًا، حيث أغلق تعاملاته عند مستوى الـ 30,060 نقطة.

وبالتالي، تستمر الرؤية الفنية الإيجابية حول السوق وهي إستمرار حركة الارتداد على المدى القريب الأجل القصير جدًا" صوب منطقة المقاومة الرئيسية والهامة الكامنة بين الـ 30,650-30,850 نقطة.

الجدير بالذكر، أول إشارة إيجابية تتحقق بالاختراق الواضح والمؤكد أعلى من منطقة الـ 30,100 نقطة مصحوبًا باستمرار التحسن في مؤشرات صحة وجودة السوق مع زيادة في نسبة أحجام التداول، ومما سبق، فإنه في حالة حدوث الإختراق المرجح أعلى من منطقة الـ 30,100 نقطة خلال جلسة تداولات اليوم سيمهد ذلك الطريق لمستثمري المدى القريب "الأجل القصير جدًّا بفتح مراكز مضاربة جديدة بغرض المتاجرة السريعة فقط.

كما أنه من الضروري لمستثمري الأجل القصير بفتح مراكز استثمارية جديدة بشكل انتقائي عن طريق إختيار الأسهم بناء على أدائهم وذلك في حالة إختراق منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 30,400 نقطة خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، تزداد أهمية منطقة الدعم الكامنة عند الـ 29,200 نقطة والتي يجب وضع حد إيقاف الخسائر دونها على الأجل القصير.

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