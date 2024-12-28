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حوادث

تجديد حبس تاجر مخدرات بتهمة قتل شريكه في المطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات 15 يوما علي ذمة التحقيق للمرة الثانية. 

 

وقال المتهم إنه والمجني عليه شركاء في تجارة المخدرات، ويوم الواقعة اختلفا على تقسيم حصيلة بيعهما تجارتهما غير المشروعة، فتعديا على بعضهما البعض بسلاح أبيض.

وأضاف المتهم أنه كان يدافع عن نفسه عندما طعن المجني عليه.

 

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا  بنشوب مشاجرة بين عاطلين، وسقوط أحدهما قتيلا في أحد شوارع المنطقة.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات بينهما حول تجارة المخدرات، أقدم فيها أحدهما علي طعن الآخر بسلاح أبيض فأرداه قتيلا
ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

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محكمة جنح المطرية تجارة المخدرات قسم شرطة المطرية المطرية

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