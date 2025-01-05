ترقية ٢٢ عضوًا بهيئة التدريس وتعيين ٧ مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الرابعة للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من هبة محمد على العشرى، منى خالد محمد ابو المعاطى عمر، رانيا مصطفى محمد طه السلامي بكلية الطب.

كما تم منح تامر محمد نصر مصطفى بكلية طب الأسنان، أحمد متولى أحمد ناصف، مدحت ابو اليزيد محمد الكيلاوى بكلية الهندسة، محمد سعد شفيق غرابة، سيد محمد المرسى أبو زيد، هبه أحمد إبراهيم عاشور، مروة فاروق السيد غازى، مى عاصم محمد السيد حموده بكلية التربية الرياضية، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من محمد محسن محمد النمورى، طارق عبد الحى عبد اللطيف مصطفى بكلية الطب، ياسر محمد عبد الله عبده بكلية العلوم، فاطمة احمد حسانين مرسي بكلية طب الأسنان، أماني موسى عبد العاطى ميره بكلية الزراعة، مصطفى مسعد محمد نصار، محمد هنداوى السيد أبو المجد، ميلودى محمد سعد زغلول بكلية التربية الرياضية، صبرى عبد المنعم عبد العال عبد الله بكلية الزراعة، سماح بسيونى محمد كتاكت، هالة بسيوني محمد كتاكت بكلية التربية النوعية.



كما وافق مجلس جامعة طنطا على التعيين في وظيفة مدرس لكل من على شبل على الشاذلي راضى بكلية العلوم، أيمن محمد فتحي البراوى بكلية الآداب، سلمى عبد الحكيم الشربيني، دينا السيد محمد بالى، رشا السعيد عبد الرحمن الشيخ بكلية الصيدلة، يمنى صالح عبد العزيز صالح بكلية طب الأسنان، محمد السعيد عبد الحميد متولي سليمان بكلية الهندسة.

بالإضافة إلى موافقة مجلس جامعة طنطا على منح ٤٤ درجة دكتوراه ٦٧ درجة ماجستير، و٨٣دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

جامعة طنطا تحتل المركز الـ 19 أفريقيا بين 70 جامعة مصنفة

أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا تحقيق الجامعة إنجازا جديدا في تصنيف QS Sustainability للعام 2025، حيث ظهرت جامعة طنطا للعام الثاني على التوالي في الإصدار الثالث للتصنيف، وحققت المركز 792 عالميًا بين 1744 جامعة مشاركة في التصنيف على مستوى العالم متقدمة بذلك 129 مركزا عن العام السابق.

وعلى المستوى القاري، حققت الجامعة المركز 19 ضمن 70 جامعة أفريقية مشاركة متقدمة بذلك 3 مراكز عن العام السابق، أما على المستوى المحلي حققت الجامعة المركز 8 ضمن 26 جامعة مصرية مشاركة متقدمة بذلك 3 مراكز عن العام السابق.

إنجازات الجامعة فى التصنيفات الدولية

هنأ القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا جميع منسوبي الجامعة لتحقيق هذا الانجاز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات الجامعة فى التصنيفات الدولية، موضحًا أن ذلك يعكس التميز البحثي والأكاديمي للجامعة، ويؤكد على التزامها بالمعايير المرتبطة بالاستدامة، مثل الحوكمة وإدارة الموارد، والتعليم والبحث في مجال الاستدامة، والتواصل والشفافية، وأثر الجامعة على المجتمع المحلي والعالمي.

وأضاف الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا حققت أيضا تقدما ملحوظا في معيار الحوكمة حيث جاءت فى الترتيب 626 متقدمة بذلك 246 مركز عن العام السابق، كما حققت الترتيب 707 في معيار التأثير البيئي، أما فى معيار التأثير الاجتماعي فقد حافظت الجامعة على موقعها فى الترتيب +1001.

جدير بالذكر أن تصنيف QS Sustainability يهدف إلى تقييم وتصنيف الجامعات وفقًا لأدائها في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ويتم تقييم الجامعات بناءً على مجموعة واسعة من المعايير المرتبطة بالاستدامة، ويتم جمع البيانات من الجامعات وفحصها وتحليلها بدقة لتحديد مدى التزام الجامعات بالاستدامة وأدائها في هذا المجال. ثم تعلن النتائج النهائية في تصنيف QS Sustainability.

حيث يتم تصنيف الجامعات وفقًا لأدائها في مجال الاستدامة، ويوفـر تصنيف QS Sustainability للطلاب والمجتمــع الأكاديمـــي وأصحــــاب القـــرار معلومـــات قيمـة حـول أداء الجامعـــات في مجـــال الاستدامــــة، ويمكن استخدامـــــه كأداة لاختيار الجامعـــــات التي تولي الاستدامـــــة أهمية عالية وتعمل على تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع والبيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.