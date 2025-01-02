وزير الصحة: مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام بتكلفة إنشائية 2 مليار جنيه

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام، ومركز أورام طنطا بمحافظة الغربية، بهدف متابعة التجهيزات والتطوير ومعدلات الإنجاز، يأتي ذلك ضمن جولة الوزير لمتابعة منظومة العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل وحلها على الفور.

تفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع جولته بمحافظة الغربية بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام، بتكلفة إنشائية تقدر بحوالى 2 مليار جنيه، واستمع إلى شرح تفصيلي لآخر التطورات والتجهيزات، حيث أكد الوزير ضرورة التعاقد مع شركة أمن ونظافة، كما أبدى بعض الملاحظات حول اعمال التشطيبات الجارية.



وأشار «عبد الغفار» إلى أن مستشفى طنطا العام مقام على مساحة 13 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 294 سريرا، منهم 223 سرير داخلي وحروق، ويضم 26 حضانة، 45 سرير رعاية مركزة، و33 ماكينة غسيل كلوي، 19 سريرا استقبال وطوارئ، و21 عيادة خارجية، 11 غرفة عمليات، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ الفعلية للمستشفى بلغت 99%.

وتابع «عبد الغفار» أن الوزير شدد في هذا الصدد على المستشفى كاملة التشطيب، لسرعة البدء في التشغيل، وانضمام المستشفى للعمل، ضمن المنظومة الصحية لتقديم الخدمات الطبية لسكان محافظة الغربية، مشيدًا بالتجهيزات الطبية للمستشفى ومعدلات الانجاز.

موقع انشاء مركز اورام طنطا الجديد

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير استكمل جولته الميدانية بتفقد موقع إنشاء مركز أورام طنطا الجديد، حيث استمع إلى عرض توضيحي عن آخر تطورات الإنشاءات، والتجهيزات، مشيدا بمعدلات الإنجاز بالمركز الذي من المقرر أن يضم 244 سريرا، لخدمة المحافظة والمحافظات المجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع بالإقليم.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير أكد اهتمام الدولة بتقديم خدمة صحية ذات جودة لكافة المواطنين، قائلا: "إن مستوى التجهيزات بالمستشفيات قيد الإنشاء فخر لكل مواطن، وأن التجهيزات بمستشفيات طنطا العام، ومركز أورام طنطا من أرقى التجهيزات الطبية على مستوى العالم وأن رؤية وزارة الصحة تضع المواطن في المقدمة لتقديم كافة السبل والخدمات الطبية".

مشروع مركز أورام طنطا يقدم خدمات تشخيص وعلاج الأورام والكشف المبكر عن الأورام

وأضاف «عبد الغفار» أن مشروع مركز أورام طنطا سيقدم خدمات تشخيص وعلاج الأورام والكشف المبكر عن الأورام، ويستهدف علاج حوالي 20 ألف مريض سنويا، وبناء عليه يهدف مركز الأورام الجديد بطنطا إلى استكمال جميع خدمات علاج وتشخيص الأورام غير المتوفرة في المركز القديم مثل (العلاج الإشعاعي، الطب النووي، الرنين المغناطيسي، زرع النخاع) ليكون مركزًا متكاملا لتقديم خدمة طبية مميزة.

وتابع «عبد الغفار» إلى أن مركز أورام طنطا سيعمل بطاقة استيعابية تصل لـ 244 سريرا يضم 26 سرير نخاع عظمي، 12 سرير رعاية أطفال، 34 سرير رعاية مركزة، و12 سرير رعاية جراحية، و160 سريرا بالقسم الداخلي.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتور بيتر وجية رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.

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