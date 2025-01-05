الأحد 05 يناير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: سحب رعدية على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية أن  آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية على السلوم وتقترب من مطروح يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة ورعدية أحيانا، وأشارت إلى أن هناك غطاء سحابي الآن يؤثر على شمال البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية. 

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلى بسبب الطقس

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 05-01-2025


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد ودافئا على جنوب سيناء  وجنوب الصعيد. 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد. 

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر  تكون  خفيف ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5: 1 متر. 

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال. 

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية 

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 7

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:11

الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز الأربع درجات مئوية.

ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفي الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة. 

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