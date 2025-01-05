تقلبات جوية تضرب مصر لمدة 48 ساعة.. سيول في مطروح ورياح وأتربة على شمال الصعيد.. ارتفاع الأمواج 3 أمتار بالبحر المتوسط

تقلبات جوية شديدة تشهدها البلاد غدا الاحد، حيث تتساقط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول فى بعض المناطق.



خريطة سقوط الأمطار غدا



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية،سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى،يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، يومى الأحد والاثنين المقبلين



وحذرت من سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على مناطق من مطروح تمتد مساء على

مناطق من ( الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) على فترات متقطعة وقد تتشكل السيول على بعض المناطق من مطروح

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط وهذا ارتفاع الأمواج



كماحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 50:40 كم/س) وارتفاع الأمواج ( 3:2 م).



وحذرت هيئة الارصاد الجوية من نشاط للرياح غدا الأحد،على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاحد، حيث يسود طقس معتدلا على أغلب الانحاء، مائلا للدفء على شمال الصعيد، ،شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية



الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس معتدلا على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط مضطرب ويصل ارتفاع الامواج من 2: 3متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون خفيف ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5: 1 متر.



الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة،حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز الأربع درجات مئوية.



ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفى الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة



درجات الحرارة غدا الاحد 05-01-2025 فى مصر



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 17

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 16

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 17

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 02 ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22



السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26

ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة ونشاط رياح على أغلب الأنحاء يوم الاثنين المقبل.



حالة الطقس يوم عيد الميلاد 7 يناير



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس يوم 7 يناير بالتزامن مع عيد الميلاد،حيث يسود طقس معتدلا على أغلب الانحاء، مائلا للدفء على شمال الصعيد، ،شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية

ويكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من الثلاثاء حتى الجمعة المقبلة



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