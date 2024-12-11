أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بتعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه في البنك المركزي، على عكس الدولار الذى يشهد حالة من الارتفاع في المركزي مقابل الجنيه المصرى بنحو 18 قرشا، بتعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"، خدمة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي:

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي، حوالي 48.58 جنيهًا للشراء و48.72 جنيهًا للبيع.

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الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.14 جنيهًا للشراء، و53.29 جنيهًا للبيع.

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اليورو، فيتو

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 64.42 جنيهًا للشراء، و64.63 جنيهًا للبيع.

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الجنيه الاسترليني، فيتو

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو164.39 جنيهًا للشراء، و164.91 جنيهًا للبيع.

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الدينار الكويتي، فيتو

سعر الدرهم الإماراتى في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.77 جنيهًا للشراء، و13.80 جنيهًا للبيع.

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سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.95 جنيهات للشراء، و6.97 جنيهات للبيع.

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اليوان الصيني، فيتو

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.24 جنيهًا للشراء، و 57.43 جنيهًا للبيع.

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الفرنك السويسرى، فيتو

سعر ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.15 جنيهًا للشراء، و33.24 جنيهًا للبيع.

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ين ياباني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال سعودي في البنك المركزي المصري نحو13.45 جنيهًا للشراء، و13.49 جنيهًا للبيع.

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