مسلسل موضوع عائلي 3، نال مسلسل موضوع عائلي 3 إشادة واسعة من الجمهور فور بدء عرضه، ليواصل بذلك النجاحات التي حققتها الأجزاء السابقة منه.

ويأتي هذا الجزء الجديد ليؤكد على مكانة العمل كأحد أبرز المسلسلات الكوميدية، بفضل قصته الخفيفة التي تدخل القلوب بلا استئذان، وأداء أبطاله المميز.

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 6

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 6 يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 يناير وذلك في تمام الساعة ١١ مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة ١١ مساء بتوقيت مصر.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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