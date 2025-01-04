السبت 04 يناير 2025
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رياضة

محمود حمادة: جماهير المصري كلمة السر في مباراة الزمالك بالكونفيدرالية

محمود حمادة، فيتو
محمود حمادة، فيتو

 أكد محمود حمادة، لاعب النادي المصري البورسعيدي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك، بالكونفدرالية أهمية جماهير المصري في مؤازرة الفريق.

وتابع محمود حمادة: جماهير المصري كلمة السر ونأمل في تحقيق طموحاتها.

وأشار: تركيزنا كبير في مباراة الغد ونسعى للوصول بعيدًا في الكونفيدرالية.

وواصل: "مباراة الغد على أعلى درجة من الأهمية والفريقان كتاب مفتوح لبعضهما البعض

 

موعد مباراه المصري والزمالك

ويلتقي فريقا المصري والزمالك في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات  للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والزمالك بالكونفيدرالية

 

 أقيم اليوم  بأحد فنادق برج العرب،  الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك 
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري الطاقم الأزرق، فيما سيرتدي فريق الزمالك الطاقم الأسود الكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأخضر.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة  الليبي جمال سالم  ، بحضور المنسق العام للمباراة المغربي محمد زيزون ومراقب الحكام الجابوني جيروم ايفونج نزولو  وكذلك المنسق الأمني للمباراة النيجيري أولاويومي أديسا وأيضًا المنسقة الإعلامي للمباراة الأستاذة إيناس مظهر  وحكم الساحة الجزائري لحلو بن براهم، فيما مثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي والكابتن/ محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور/ محمود  الشحات، طبيب الفريق  والكابتن/ إبراهيم غانم، مسئول المهمات.

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