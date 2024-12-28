أمهات مصر: انقسام الآراء حول تريند حلويات المعلمين ما بين التقليد الأعمى والتقدير

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن تريند الحلويات الذي انتشر مؤخرا بين الطلاب وأولياء الأمور على صفحات السوشيال ميديا والخاص بالمعلمين.

فكرة تريند حلويات المعلمين

وأوضحت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، أنها ضد فكرة "التريند" بشكل عام، بغض النظر إلى ما يتضمنه، مستطردة: "لا أفضل فكرة التريندات التي توجه الأشخاص إلى تصرف ما، وانتشاره على صفحات السوشيال ميديا".

وتابعت: "لو طالب اشتري هديه سواء حلوي أو ورد أو تذكار، وأعطاه لمعلمه في عيد ميلاده أو في عام جديد أو مناسبة بشكل عام، من تلقاء نفسه، فهذا أمر مقبول وإيجابي"، مضيفة: "ولكن عندما يقوم الطالب بهذا الأمر لأنه تريند على السوشيال ميديا، فهذا من وجهة نظري أمر غير مقبول".

صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم

وعرضت عبير، آراء وتعليقات أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وصفحة ائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "تريند الشيكولاته والشيبسى والكانز والكرنب والكزبرة والطماطم، ليس دليلا على حب الطالب لمعلمه، وإنما هو تقليد أعمى وتبعية سوشيال ميديا الغرب، وهذا يدل على أنهم يتحكمون فى أجيالنا بالترند اللى هما عايزينه، يعنى بكره يطلع ترند فيه إهانة لمعلم يعتقدونه فاشل، وأبنائنا يقلدونهم لأننا سمحنا بهذا من البداية ولم نرشدهم ونوجههم".

وتابع: "أين المعلم ودوره التربوى فى إيقاف هذه التبعية والتقليد الأعمى؟، أين ولى الأمر من دوره فى إرشاد وتوجيه أبنائه، محتاجين ترند على إصلاح مقاعد المدارس اللى بتكسروها، محتاجين ترند لإيقاف العنف بين الطلبة بالمدارس، محتاجين ترند لمساعدة الأيتام وطلبة الدمج".

بينما قالت ولي أمر: "بعض اللي قالوا ضد، مبررهم حرام وده رشوة وده كلام في غير موضعه، الهدايا حلوى يعني رمزية، الهدايا بشكل جماعي يعني ليس طالب بعينه هو من يقدمها فيميز عن زملائه بها، المعلم لا يجبر الطلاب عليها أو يطلبها، هم يظهرون امتنانهم باختيارهم، وهذا يندرج تحت العرفان بالجميل، وهي مشاعر محمودة لماذا تستكترونها على معلم الأجيال الذي يبذل جهدا".

وذكرت ولي أمر أخرى: “مع لأن الموضوع غير مكلف، هدايا رمزية من الأولاد يقدر أى طالب يقدم اللى يقدر عليه ويفرح المعلم أو المعلمة القريبه لقلبة، وخلينا متفقين إن التقدير بيفرق كتير وكمان عوده لنشره الحب والامتنان والاحترام من الطلاب للمعلمين”.

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