طقس متقلب وأمطار متوسطة وارتفاع الأمواج، منخفض جوي يضرب الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، طقسا متقلبا على كافة الأنحاء، بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة يصحبها نشاط في حركة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بحسب بيانها الصادر منذ قليل، أن الإسكندرية تتعرض اليوم الأحد لأمطار بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، كما تبلغ سرعة الرياح 36 كم/س، ويسود حالة اضطراب بالبحر المتوسط حيث ترتفع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، مع الشعور بالبرودة حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9 درجات.

كما من المتوقع استمرار سقوط الأمطار على عروس البحر المتوسط حتى غد الإثنين والتي تكون بين خفيفة ومتوسطة مع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.



واستعدت محافظة الإسكندرية للتقلبات الجوية والنوات بفصل الشتاء، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والأحياء وشركة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأمطار وتداعيات النوات.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية يتم بشكل يومّي، وعند رصد تحذير بسقوط الأمطار، يتم رفع حالة الطوارئ بالشركة، ونشر قرابة 180 سيارة ومُعدة بالنقاط الساخنة، المتوقع تجمُع مياه الأمطار فيها، وتقوم غُرفة العمليات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وغُرف العمليات المُماثلة في الأجهزة التنفيذية.

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