الأربعاء 01 يناير 2025
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12 تريليون جنيه مجمدة، خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة بشأن الشقق المُغلقة

12 مليون وحدة مغلقة
12 مليون وحدة مغلقة قيمتها 12 تريليون جنيه، فييتو

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن وجود نحو 12 مليون شقة مغلقة في مصر، يبلغ قيمتها نحو 12 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ كان سيتضاعف إلى 120 تريليون، بفعل مضاعف الدوران، إذا تم ضخه في شرايين الاقتصاد المصري.

ملايين الشقق المغلقة قيمتها 12 تريليون جنيه


أكد هاني توفيق أن ضخ أموال الشقق المغلقة ومضاعفتها كان سيؤثر على التشغيل والتصدير وخفض الموازنة والتضخم والديون.

 ووجه توفيق رسالة للحكومة، مقترحًا توجيه سياستها الاقتصادية نحو قطاعات التنمية المستدامة.   


وقال الخبير الاقتصادي عن الشقق المغلقة والاستفادة منها: "١٢ مليون شقة مغلقة قيمتها على الأقل ١٢ تريليون جنيه، لو كان قد تم ضخها في شرايين الاقتصاد لتحولت إلى١٢٠ تريليون (بفعل مضاعف الدوران)، وأثر ذلك على التشغيل، والتصدير، وخفض كل من عجز الموازنة والتضخم والديون.."
ووجه هاني توفيق رسالة للحكومة فقال: "الخلاصة: مطلوب للمرة الخمسين توجيه السياسات جهة قطاعات التنمية المستدامة".
 

اقتراح تخفيض الضرائب على قطاع الصناعة


وعلق مدير الشئون المالية بالاتحاد المصري للاستثمار، خالد محمود المستكاوي، قائلًا: “ملخص رائع لواقعنا من بداية الثمانينيات وحتى يومنا هذا”.

 وكشف عن الحل قائلًا: “لابد أن يكون العائد على الإيجارات من 7% لـ 5% مثلًا، وفائدة الوديعة 5% على الأكثر”.

الاستثمار العقاري في مصر، فيتو
الاستثمار العقاري في مصر، فيتو


وطالب  المستكاوي بـ "تخفيض الضرائب تمامًا على قطاع الصناعة، (التصنيع الحقيقى) وحمايته بقوانين إذا لزم الأمر.. سنصبح بلد لديه أموال متاحه للاستثمار الحقيقى، وعقارات متاحه للإيجار بأسعار معقولة وسيارت ركوب للأيجار والشراء محلية الصنع، وعلى فكرة هذه الأموال المتاحه ستساهم فى تعديل هيكل الأجور تلقائيًّا لكي تجذب الكوادر وتحافظ عليها".

 


وهناك نحو 1.8 مليون وحدة سكنية وتجارية خاضعة للقانون، بينها 450 ألف وحدة مغلقة، وهذه الأرقام صادرة عن إحصاءات رسمية للدولة، حسبما ذكر مصطفى عبد الرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة في تصريح إعلامي.

الوحدات المغلقة في مصر بتريليونات الجنيهات، فيتو
الوحدات المغلقة في مصر بتريليونات الجنيهات، فيتو

  ملايين الوحدات السكنية مغلقة في مصر 


في حين ذكر الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، أن هناك ملايين الوحدات السكنية مغلقة في مصر، وهناك طلب سنوي على السكن لا يقل عن مليون وحدة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من يزيد دخلهم عن 200 ألف لا يتجاوز 5%، ويوجد اكتفاء لهذه الفئة من وحدات السكن، حسبما قال القاضي في تصريحات إعلامية.
 

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الخبير الاقتصادي هاني توفيق أموال الشقق المغلقة عجز الموازنة عدد الشقق المغلقة في مصر إحصائيات الجهاز المركزي التضخم

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