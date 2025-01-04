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عقارات

الاثنين غلق باب التقديم، أسعار أراضي الإسكان المتوسط

أراضى الاسكان
أراضى الاسكان

تنتهى فرصة التقديم على أراضي الإسكان المتوسط والتي تطرحها وزارة الإسكان ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة،  يوم الاثنين المقبل 6 /1 /2025.

أسعار أراضي الإسكان المتوسط


ونستعرض اسعار الاراضى قبل التقديم.

-حدائق اكتوبر 

أرض بمساحة 150 مترا بسعر 3538 جنيها للمتر بإجمالي 530 ألف جنيه للأرض.

-برج العرب الجديدة 

أرض بمساحة 294 مترا بسعر 3159 جنيهًا للمتر بإجمالي 930 ألف جنيه

-قنا الجديدة

3135 جنيها سعر المتر  بإجمالي قيمة الأرض 885 ألف جنيه 

غرب قنا 

3078 ألف جنيه سعر المتر 903 آلاف جنيه إجمالي قيمة الأرض بمساحة 293 مترا مربعا

أسيوط الجديدة 

أرض بمساحة 150 مترا مربعا بسعر 3150 جنيها للمتر بسعر إجمالي 474 ألف جنيه 

السادات 

أرض بمساحة 276 مترًا بسعر 3606 جنيهات للمتر بإجمالي 995 ألف جنيه

بدر

أرض بمساحة 288 مترا بسعر 4152 جنيهًا للمتر تتضمن بإجمالي 1.195 مليون جنيه 

بني سويف الجديدة 

أرض بمساحة 151 مترا بسعر 3169 جنيهًا إجمالي 478 ألف جنيه

طيبة الجديدة 

أرض بمساحة 209 أمتار بسعر 3584 جنيهًا بإجمالي 749 ألف جنيه

 

المنيا الجديدة 

أرض بمساحة 276 مترا بسعر 3420 جنيهًا بإجمالي 943 ألف جنيه.

ورابط التقديم من هنا 

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

 

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج  استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

 

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

 

 

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