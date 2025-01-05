الأحد 05 يناير 2025
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حملة مكبرة على أسواق المنتزه أول بالإسكندرية

حملة مكبرة على أسواق
حملة مكبرة على أسواق المنتزه، فيتو

 قادت المهندسة سحر شعبان رئيسة حي المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مكبرة ضمن المخطط الشهري للحملات، للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم، وإزالة ورفع الإشغالات والتعديات وتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط، جاء ذلك بتواجد سكرتير عام الحي وبالتعاون مع شرطة مرافق المنتزه أول، وبمشاركة جميع الإدارات والجهات المعنية.

 

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جابت الحملة كلًا من: شارع أمين خيرت الغندور، فاروق عبد الوهاب، اسكندر ابراهيم، العيسوي، ٤٥، القاهرة، محمد نجيب، ميامي، خلف المحروسة، العاشر من رمضان، وشارع ٣٠.

وأسفرت عن تحصيل ٩٣ ألف جنيه غرامات فورية، وتحرير ٣٠ محضر مخالفات ما بين صحة وتموين ورصد بيئي وشئون بيئة، ١٨ إنذار أمن صناعي، قوي عاملة، رصد بيئي، وصرف صحي، ٢٢ إخطار لرخص المحلات، كما تم إعدام ٥ لتر زيت غير صالح للإستخدام،والمرور علي ٤ صيدليات، وتبين عدم وجود مخالفات

 

 كما تم التحفظ علي نحو ٦٠٠ حالة إشغال متنوعة، وإزالة تعريشة خشب بحرم الطريق العام شارع أمين خيرت الغندور، ورفع كافة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والكاوتش لتحقيق السيولة المرورية وفتح الطرق أمام المارة والسيارات،

 جاء ذلك بتواجد إدارة إشغال الطريق، العلاقات العامة،  الرقابة والرصد البيئي، الأزمات والكوارث، الإيرادات، رخص المحلات، شئون البيئة، وحدة الإزالة الفورية، مراقبة النظافة، المتابعة الميدانية بالإضافة إلي الإدارة العامة للمتابعة والرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، وهيئة الدواء المصرية، الطب البيطري، السلامة والصحة المهنية، مكتب عمل المنتزه، الصرف الصحي، التموين، مفتش الأغذية،

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الذي شدد على الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الحملات لضبط ومراقبة الأسواق وفرض سيادة القانون.

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الفريق أحمد خالد حي المنتزه اول الاسكندرية اسواق

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