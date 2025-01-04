إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بنطاق الفيوم

اصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمت إزالة آثار الحادث وانتظام المرور علي جانبي الطريق.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وكان قد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ويوجد مصابين، وانتقلت قوة من مركز الفيوم، وإدارة المرور، إلى مكان الحادث، ودفع مرفق إسعاف الفيوم ب5 سيارات تسعاف، لنقل المصابين وعددهم 6 أشخاص.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وانتدب وكيل النيابة خبير فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد المركبة، وإعداد تقرير فني عن مدي توافر وسائل الأمن والمتانة بالسيارة، وتولي التحقيق.

وسائل الحد من حوادث الطرق

ووضعت الإدارة العامة للمرور عدة إجراءات تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة

2-وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبًا لوقوع حوادث تصادم.

3- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث.

4- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية.

5- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبًا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع.

6- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات.

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