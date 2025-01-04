السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نانسي عجرم عن حفلها بالسعودية: "في برد الليل حب الرياض كان دفء"

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

 

عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بالحفل الذي أحيته أمس بالعاصمة السعودية الرياض.

 

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: في برد الليل حب الرياض كان دفئي، شكرا على هذه الليلة الجميلة.

 

وتألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال حفلها الذي أحيته أمس بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

أغنية تيجي ننبسط

 

وغنت نانسي عجرم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وآخرها “تيجي ننبسط” والتي تفاعل معها الجمهور السعودي بحرارة.

 

كما غنت نانسي عجرم “في حاجات تتحس” بالجلوس على خشبة المسرح، وسط تفاعل من جمهورها وغنائهم كلمات الأغنية معها.

 

وشدت أيضًا بأغنيتي “أنا ليه، عاتب ولوم من غير فُراق”،

 

وكانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

 

كما كانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نانسي عجرم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الرياض موسم الرياض

مواد متعلقة

معلمين، تامر حسني يشعل حماس جمهوره بحفل دبي مع نانسي عجرم (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة

أكرم توفيق يرفض التجديد لـ الأهلي ويوقع 3 سنوات للشمال القطري

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

10 أشخاص يقتحمون مستشفى التبين ويعتدون علي طاقم التمريض

رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك

شلل مروري وتحطم عمود إنارة في حادث تصادم 4 سيارات بكورنيش الإسكندرية

منوعات

المزيد

الإمارات تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن تحطم إحدى طائراتها

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر خلال تقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالاجتهاد لتحقيق الأهداف

هل يجوز الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى؟، مرصد الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

هل الاضطراب النفسي والهرموني عذر للتحول الجنسي؟ رد حاسم من المفتي السابق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية