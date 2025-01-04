تقارير: الجيش الأمريكي بدأ بتجهيز معسكر جديد في شمال سوريا

نقلت وكالة نوفستي الروسية اليوم عن مصدر سوري مسؤول قوله:" إن الجيش الأمريكي بدأ بتجهيز معسكر جديد على أراضي فندق وعدد من المباني المجاورة في مدينة كوباني (عين العرب) في محافظة حلب شمال سوريا".

الجيش الأمريكي بدأ بتجهيز معسكر جديد في شمال سوريا



وبالأمس الجمعة، نفت وزارة الدفاع الأمريكية أي خطط لإنشاء قاعدة لها في منطقة مدينة كوباني (عين العرب) السورية على الحدود مع تركيا، وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج، إنه لا يوجد جنود أمريكيون في منطقة عين العرب.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "بدأت القوات الأمريكية بناء قاعدة عسكرية صغيرة في بلدة عين العرب على الحدود السورية التركية في مبنى كان في السابق فندقا والعديد من المباني المحيطة به".

القوات الأمريكية تبدأ في تعزيز قواعدها في محافظتي دير الزور والحسكة

وبحسب المصدر، يجري العمل حاليا على إنشاء تحصينات خرسانية حول هذه المباني تحسبا لبدء نقل الأصول التقنية والعسكرية.

كما تعمل القوات الأمريكية بحسب المصدر على تعزيز تواجدها وتعزيز قواعدها في محافظتي دير الزور والحسكة، وزيادة كبيرة في عدد إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية التقنية التي تصل إلى هذه القواعد، سواء برا من العراق أو جوا من دول أخرى.

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