السبت 04 يناير 2025
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سياسة

أستاذ علوم سياسية: 2025 يحمل الكثير من المفاجآت لـ سوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

كشف الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية، أن عام 2025 يحمل الكثير من المفاجاَت في سوريا في ظل التدخلات الخارجية وبقاء العناصر والجماعات المسلحة في صدارة المشهد السوري.

 

حال الوطن العربي

ولفت إلي أن الكثير من الدول العربية وعلى رأسها سوريا دخلت حلبة الصراع والاقتتال مؤخرًا وهذا يؤدي إلي انفجار الأوضاع بها.

 

مشكلة العالم العربي

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الصالون” الذي يقدمه الإعلامي محمد الغزيري بقناة “الشمس”: إلى أن العالم العربي لم يتعلم من دروس التاريخ فلم يستطع حسم الحروب الداخلية عن طريق الحوار والتفاهم وإيجاد حد أدنى من التفاهم.

 

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أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الأهلية في أمريكا 

وتابع: أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وضعت مجموعة من الاتفاقيات لتنظيم العلاقات الأوروبية مع الخارج، مضيفًا أن أمريكا دخلت في حرب أهلية ما بين 1960 و1965 بين الجنوب الزراعي والشمال الصناعي، وكادت أن تتفكك الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أمريكا تعلمت الدرس واستطاعت أن تحافظ على وحدة الأراضي.

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أستاذ علوم سياسية سوريا الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة أوروبا العالم العربى

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