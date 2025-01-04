السبت 04 يناير 2025
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رياضة

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري في الكونفدرالية غدا

الزمالك
الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب فندق هيلتون برج العرب، استعدادًا لمباراة المصري غدا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء المصري المرتقب.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال تضمنت تدريبات تأهيلية، بجانب فقرة بالكرة.

وبعد ذلك أدى لاعبو الزمالك تدريبات فنية تحت إشراف كريستيان جروس المدير الفني وأمير عزمي المدرب العام لتطبيق بعض الجوانب الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في نهاية المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال المران ومنح اللاعبين تعليمات فنية باستمرار لتنفيذ المطلوب استعدادًا للقاء المرتقب أمام المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدا على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري غدًا الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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