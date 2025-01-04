شاهد، مران الزمالك الختامي قبل مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية غدا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي على ملعب فندق هيلتون ببرج العرب، استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك بث مباشر لمران الفريق الختامي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدا على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري غدًا الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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