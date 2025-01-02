تنظيم الاتصالات: رصدنا تشغيل 1.2 مليون هاتف قبل تطبيق ضريبة المحمول

أكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن فرض رسوم على الهواتف وارد الخارج ليس هدفه التضييق على المواطنين، ولكن تهدف تلك القرارات إلى المساهمة فى توطين صناعة التكنولوجيا المعلومات، حيث تقوم 6 شركات عالمية بصناعة الهواتف المحمولة فى مصر، وبالتالى فمن المهم حمايتها من ظاهرة تهريب الهواتف.

تنظيم الاتصالات: لدينا 6 مصانع تنتج 10 ملايين هاتف سنويًا

وأضاف رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تلك المصانع تعمل بطاقة إنتاجية تزيد على 10 ملايين هاتف، وتوفر آلاف من فرص العمل، وتقلل قدرة الشركات على الإنتاج في ظل وجود قنوات غير شرعية، حيث تضع عملية تهريب الهواتف الشركات المصنعة محليا في أوضاع صعبة .

تنظيم الاتصالات: قرار ضريبة الهاتف جاء بعد رصد شكاوى من المستثمرين حول صعوبة التوسع في استثماراتهم

كما أن دخول الموبايلات المهربة أهدر على الدولة رسوم القيمة المضافة والجمارك، كاشفا أنه تم رصد ١٣ محاولة تهريب للأجهزة، كما أن هذه القرارات جاءت بعد شكاوى عديدة من المستثمرين حول صعوبة التوسع وضخ استثمارات جديدة في ظل وجود الهواتف المهربة.

وحول “تطبيق تليفونى” قال إن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل تطبيق تليفوني، كما تم القيام بـ 7.5 مليون عملية استعلام عن رسوم الهاتف المحمول، كما تم رصد تشغيل 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف تليفون سامسونج خلال يوم واحد فقط.

تنظيم الاتصالات: عدم فرض أي رسوم على الهواتف المخصصة للاستخدام الشخصي

وأكد عدم فرض أي رسوم على الهواتف المخصصة للاستخدام الشخصي، وأن المنظومة تستهدف وضع ضوابط لعدم الاستغلال والتهريب مثلما كان يحدث بمبادرة سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة ، مشيرا إلى أن 321 مواطنا دخلوا الدوائر الجمركية بصحبة هواتف جديدة منذ بدء تطبيق الرسوم الجديدة منها 305 تم إعفاؤها من الرسوم،لأنهم يحملون هاتفا واحدا فقط.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حول آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول.

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