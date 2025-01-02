الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

القومي للاتصالات: إرسال رسائل لأصحاب الهواتف المستحق عليها رسوم جمركية نهاية الأسبوع المقبل

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة المستوردة، فيتو

قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "نسعى لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر، والمنظومة الجديدة بشأن  الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة تهدف لضمان تنافسية التصنيع المحلي للهواتف الذي ستقوم به كبرى الشركات في العالم.

لا رسوم على هواتف المحمول الشخصية

وأكد رئيس تنظيم الاتصالات خلال تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز": “لا رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول من الخارج”.

الضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة

وأوضح أنه يتم تفعيل القرار وتطبيقه على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج عبارة عن ضريبة جمركية وضريبة قيمة مضافة ومقرة منذ عشرات السنوات ولا تطبيق بأثر رجعي على الهواتف التي دخلت البلاد، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق الرسوم الجمركية منذ إطلاق منظومة حوكمة المحمول منذ 1 يناير 2025.

رسالة باستحقاق الرسوم الجمركية للهواتف المحمول المستوردة

وتابع: سيتم إرسال رسائل للهواتف التي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية ومستحق عليها رسوم جمركية ابتداءً من نهاية الأسبوع المقبل، حيث تصل رسائل من خلال تطبيق "تليفوني" تنبه المواطنين باستحقاق سداد الرسوم المقررة.

تنظيم الاتصالات: رصدنا تشغيل 1.2 مليون هاتف قبل تطبيق ضريبة المحمول

ضريبة المحمول و"المسئولية الطبية" أبرزها، تفاصيل تصريحات رئيس الوزراء اليوم

ولفت إلى أنه لتجنب الوقوع في فخ سداد رسوم غير مستحقة يجب شراء الهاتف المحمول بفاتورة ضريبية معتمدة مسجل بها رقم الهاتف المحمول للوقوف بجانب المواطن في حالة التلاعب من قبل التجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات الرسوم الجمركية للمحمول الهواتف المحمولة المستوردة الهواتف المستوردة الرسوم الجمركية على الهواتف الضرائب الجمركية القومى لتنظيم الاتصالات

مواد متعلقة

تنظيم الاتصالات: رصدنا تشغيل 1.2 مليون هاتف قبل تطبيق ضريبة المحمول

ضريبة المحمول و"المسئولية الطبية" أبرزها، تفاصيل تصريحات رئيس الوزراء اليوم

مدبولي يحسم الجدل بشأن قضايا الرأي العام في مصر، ويؤكد قانون المسئولية الطبية يتضمن مزايا كثيرة للأطباء ويوضح أسباب فرض الضريبة الجديدة على التليفون المحمول
ads

الأكثر قراءة

الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس

القومي للاتصالات: إرسال رسائل لأصحاب الهواتف المستحق عليها رسوم جمركية نهاية الأسبوع المقبل

اشتباكات على الخط الأحمر "سرت الجفرة"، ميليشيات معسكر تيندي تهدد ليبيا بالعودة لزمن العنف المسلح

مضبوطات بقرابة المليار جنيه، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط عصابة مخدرات عقب مواجهات مع الشرطة

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

استقالة 4 أعضاء من مجلس نقابة الأطباء بعد قرار إلغاء الجمعية العمومية

فرص عمل بالسكة الحديد، الإعلان عن 1098 وظيفة جديدة بالهيئة

السعودية تضع ضوابط جديدة على تأشيرات العمرة

منوعات

المزيد

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الخميس؟

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 يناير 2025 (آخر تحديث)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي في يناير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة القرآن قبل صلاتي الفجر والجمعة؟ دار الإفتاء تجيب

معنى المَثُلات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة الرعد

أمين البحوث الإسلامية: خطى رسول الله ومنهجه سبيل مهم لتحقيق الإنسانية الكاملة

المزيد
الجريدة الرسمية