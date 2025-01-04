تحذيرات طبية من تأثير سماعات الأذن على السمع وصحة الأذن

يفضل العديد من الأشخاص رفع صوت سماعات الأذن أثناء الاستمتاع إلى الموسيقى، ولكن قد لا يكون هذا هو الأفضل للسمع وصحة الأذن.

فيمكن أن تؤثر مستويات الضوضاء العالية على فقدان السمع في المستقبل، ويكون الأطفال والمراهقون والشباب معرضين للخطر بشكل خاص إذا كانوا يستمعون غالبًا إلى ساعات عديدة من الموسيقى يوميًا بمستويات صوت تتجاوز الحد الصحي العام البالغ 70 ديسيبل من متوسط ​​التعرض للضوضاء الترفيهية يوميًا.

فتقدر منظمة الصحة العالمية (WHO) أن حوالي 50 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و35 عامًا معرضون لخطر فقدان السمع بسبب التعرض المطول والمفرط للأصوات العالية، مثل الموسيقى التي يتم سماعها من خلال أجهزة الصوت الشخصية.

وقالت الدكتورة دانييل فينك لموقع “Healthline” الطبي أن فقدان السمع الكبير ليس جزءًا من الشيخوخة الصحية الطبيعية، ولكنه يمثل إلى حد كبير فقدان السمع الناجم عن الضوضاء.

وأكدت فينك أنه بدون التعرض للضوضاء الصاخبة، يجب أن نكون قادرين على السمع جيدًا في سن الشيخوخة.

تأثير سماعات الأذن على السمع، فيتو

الآثار الصحية لفقدان السمع

وأضافت فينك أن الأشخاص الذين يستخدمون أنظمة الصوت الشخصية (وتسمى أيضًا أجهزة الاستماع الشخصية أو مشغلات الموسيقى) المرتبطة بسماعات الرأس أو سماعات الأذن - بحيث يمكن سماع المحتوى دون إزعاج الآخرين - يضرون بسمعهم.

وقالت الطبيبة "وبالنسبة للشباب بشكل خاص، فإن استخدام أنظمة الصوت الشخصية هو المصدر الرئيسي للتعرض للضوضاء الترفيهية، وعندما يصلون إلى منتصف العمر، ربما في أوائل الأربعينيات أو منتصفها، سيكونون يعانون من صعوبة السمع مثل أجدادهم الآن في السبعينيات والثمانينيات من العمر".

بالإضافة إلى فقدان بعض القدرة على التواصل، حيث يرتبط فقدان السمع بالتدهور المعرفي.

وفقًا للدراسات، بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يعانون من فقدان السمع، فإن أولئك الذين يعانون من فقدان السمع كانوا معرضين لخطر الإصابة بالخرف بالطرق التالية:

الأشخاص الذين يعانون من فقدان سمع خفيف لديهم خطر الإصابة بالخرف ضعف تقريبًا

أولئك الذين يعانون من فقدان متوسط ​​لديهم خطر أعلى بثلاث مرات

الأشخاص الذين يعانون من فقدان شديد لديهم خطر أعلى بخمس مرات

وتظهر الأبحاث أن الأفراد الذين يعانون من فقدان السمع غير المعالج، بمرور الوقت، معرضون لخطر أعلى للإصابة بالخرف.

تأثير سماعات الرأس على السمع، فيتو

كيفية وضع حدود صحية للضوضاء

فقدان السمع الناتج عن التعرض للضوضاء يمكن أن يتراكم بعد التعرض لضوضاء عالية جدًا، أو في كثير من الأحيان، ببطء بمرور الوقت مع عادات صحية سمعية سيئة.

وقالت الطبيبة: "نحن نعيش في عالم صاخب، ويعرض العديد من الأشخاص أنفسهم مرارًا وتكرارًا لمستويات ضوضاء غير آمنة قد تؤثر على صحتهم على المدى الطويل".

الطرق الحفاظ على سلامة الأذنين:

حافظ على مستوى الصوت عند 70 ديسيبل

يقاس الصوت بوحدات تسمى ديسيبل، ويذكر أن الأصوات عند أو أقل من 70 ديسيبل حتى بعد التعرض الطويل، من غير المرجح أن تسبب فقدان السمع، بينما التعرض الطويل أو المتكرر للأصوات عند أو أعلى من 85 ديسيبل يمكن أن يسبب فقدان السمع.

وقالت فينك: "إن المؤشر التقريبي هو أنه إذا كان على الشخص أن يجهد نفسه للتحدث أو أن يُسمع في ظل الضوضاء المحيطة، فإن ذلك يزيد عن حوالي 75 ديسيبل".

بالنسبة للأجهزة، من الصعب معرفة ما هو خرج الديسيبل، لذلك يقترح استخدام الجهاز عند إعداد 50 بالمائة، بالإضافة إلى تقليل وقت الاستماع.

سماعات الرأس ذات الحجم المحدود للأطفال هي خيار آخر، لإنها عادةً ما يكون لها حدود حجم محددة عند حوالي 85 ديسيبل ولكنها لا تزال تتطلب مراقبة الوالدين لوقت الاستخدام وضبط الحجم.

استخدم تطبيقًا لقياس مستوى الصوت

هناك العديد من تطبيقات قياس مستوى الصوت المجانية أو غير المكلفة، والتي تساعد في تحديد مدى ضوضاء بالبيئة.

تساعد التطبيقات قياس الصوت على الهواتف الذكية الشخص على معرفة ما هو مرتفع وما هو ليس مرتفعًا.

ارتداء واقيات السمع

توجد العديد من أنواع واقيات السمع المصممة للحماية من الضوضاء المحيطة بالأشخاص.

وأوضحت فينك أن حماية السمع تأتي بأشكال عديدة - سدادات الأذن، وسدادات الرغوة، وسدادات قابلة لإعادة الاستخدام غير مخصصة، وحماية سمع مخصصة، يمكن البحث والعثور على الأكثر راحة لكل شخص.

العلامات التحذيرية لفقدان السمع

تكون العلامات الأولى الأكثر شيوعًا لفقدان السمع تشمل صعوبة السمع في البيئات الصاخبة والشعور بأن الشخص يسمع الناس، ولكنه لا يستطيع فهم ما يقال.

وغالبًا ما يكون طنين الأذن، أو رنين الأذنين، أيضًا علامة مبكرة على تلف الجهاز السمعي وعلامة تحذير لفقدان السمع.

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