الجمعة 03 يناير 2025
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مصرع وإصابة 8 عمال بحادثين متفرقين في الفيوم

إسعاف الفيوم، فيتو
إسعاف الفيوم، فيتو

لقى شاب مصرعه وأصيب 7 عمال آخرين في حادثين متفرقين في الفيوم، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج.

 

الحادث الأول انقلاب سيارة ربع نقل

 كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز إطسا، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد الصوامع بدائرة مركز إطسا، ما أدى إلى إصابة 7 عمال كانوا يستقلون السيارة في طريقهم إلى عملهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، بـ 5  سيارات إسعاف، وأزيل آثار الحادث، وتم تسيير حركة السير على جانبي الطريق.

 

الحادث الثاني تصادم على الطريق الدائري لمدينة الفيوم

 كما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور  مركز شرطة الفيوم، يفيد بتصادم  سيارة ملاكي ودراجة نارية، على الطريق الدائري عند مدخل قرية تلات، بدائرة القسم، ووفاة شخص، وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الشاب " أحمد.أ. أ "، 30 سنة،  مقيم بقرية فيدمين، أثناء عودته من عمله، مستقلا دراجته البخارية،  وتم  نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

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وتحرر محضرين بالحادثين وتم إحالتهما إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن جثة المتوفى بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بسبب وساعة وتاريخ الوفاة، كما تم انتداب خبير فني لكل حادث لبيان أسباب الحادث، ومدى مسئولية قائد كل مركبة عن الحادث، وتولي التحقيق.

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