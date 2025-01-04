السبت 04 يناير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

منتخب البحرين
منتخب البحرين

خليجي 26، أعلن رشيد جابر المدير الفني لمنتخب عمان ودراجان تالاييتش مدرب منتخب البحرين تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما في نهائي بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26"، على أرضية استاد جابر الأحمد في الكويت.

تشكيل البحرين أمام عمان 

في حراسة المرمى: إبراهيم خليل الله

في خط الدفاع: حمد الشمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي

في خط الوسط: سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، محمد مرهون، مهدي الحميدان

في خط الهجوم: محمد الرميحي

 

تشكيل عمان أمام البحرين 

في حراسة المرمى: فايز الرشيدي

في خط الدفاع: محمد المسلمي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي، علي البوسعيدي

في خط الوسط: أرشد العلوي، جميل اليحمدي، عبد الله فواز، حارب السعدي

في خط الهجوم: عصام الصبحي، عبد الرحمن المشيفري

 

موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج 2024 

وتنطلق مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج 2024  في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية والبحرين والثامنة بتوقيت عمان.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد عمان اليوم في خليجي 26

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين البحرين وعمان في نهائي كأس خليجي 26، عبر قنوات الكأس القطرية 1،2، وSSC NEWS HD، والكويت الرياضية، والشارقة الرياضية، البحرين الرياضية، أبو ظبي الرياضية1، عمان الرياضية ودبي الرياضية، والعراقية الرياضية.

 

 

 

وكانت بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26"، انطلقت 21 ديسمبر 2024، بمشاركة 8 منتخبات، وسيكون المشهد الختامي للبطولة، مباراة اليوم بين البحرين وعمان.

وحسم منتخب عمان، تأهله إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على منتخب السعودية، بنتيجة (2-1)، في مباراة دور نصف النهائي الأول.

بينما تأهل منتخب البحرين من نصف النهائي الثاني لبطولة كأس الخليج "خليجي 26"، بعد فوزه، على الكويت، بنتيجة 1-0.

 

تاريخ مواجهات البحرين وعمان قبل نهائي كأس الخليج 

ويصب تاريخ مواجهات البحرين وعمان في كأس الخليج لمصلحة المنتخب البحريني في المباريات الـ 22، التي سبق وأن جمعت بينهما ضمن بطولة كأس الخليج العربي قبل نهائي اليوم، حيث فازت البحرين في 8 مباريات، ومالت الكفة جهة عمان في 4 لقاءات، وافترق المنتخبان على نتيجة التعادل في 10 مناسبات.

والتقى المنتخبان لأول مرة في كأس الخليج في بطولة خليجي 3 بالكويت، وانتهت المباراة التي أجريت يوم 16 مارس 1974 لمصلحة المنتخب البحريني بنتيجة (4-0)، وجمعت آخر مباراة بين الطرفين في نفس المسابقة خلال خليجي 25 في العراق، وفاز بها المنتخب العماني، يوم 16 يناير 2023 بنتيجة (1-0).

 

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