الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

تاريخ مواجهات منتخبي البحرين وعمان قبل موقعة نهائي خليجي 26

منتخب عمان، فيتو
منتخب عمان، فيتو

يواجه منتخب عمان نظيره البحرين، غدا السبت، على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، في نهائي كأس الخليج العربي - خليجي 26.

وتأهل منتخب البحرين إلى النهائي بعد فوزه في نصف النهائي على منتخب الكويت مستضيف البطولة بنتيجة (1-0)، فيما بلغ منتخب عمان المحطة الختامية لبطولة خليجي 26، عقب انتصاره في المربع الذهبي على منتخب السعودية بنتيجة (2-1).

عدد ألقاب البحرين وعمان في كأس الخليج

ولن يكون اللقب الثالث فقط طموح منتخب عمان، بعد تتويجه بنسختي 2009 و2017 بل أيضا تعويض الإخفاق في نهائي نسخة 2023، حيث خسر الفريق أمام أصحاب الأرض منتخب العراق، وكانت تلك الخسارة الثالثة للأحمر العماني في المباريات النهائية للبطولة، بعدما خسر في عام 2007 أمام المستضيف منتخب الإمارات، وفي نسخة عام 2004 على أرض قطر ومنتخبها.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب البحرين لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز بنسخة عام 2019 في قطر، كما أنه خسر نهائي البطولة أربع مرات من قبل.

تاريخ مواجهات البحرين وعمان في كأس الخليج 

ويصب تاريخ مواجهات البحرين وعمان في كأس الخليج لمصلحة المنتخب البحريني في المباريات الـ 22، التي سبق وأن جمعت بينهما ضمن البطولة، حيث فازت البحرين في 8 مباريات، ومالت الكفة جهة عمان في 4 لقاءات، وافترق المنتخبان على نتيجة التعادل في 10 مناسبات.

والتقى المنتخبان لأول مرة في كأس الخليج في بطولة خليجي 3 بالكويت، وانتهت المباراة التي أجريت يوم 16 مارس 1974 لمصلحة المنتخب البحريني بنتيجة (4-0)، وجمعت آخر مباراة بين الطرفين في نفس المسابقة خلال خليجي 25 في العراق، وفاز بها المنتخب العماني، يوم 16 يناير 2023 بنتيجة (1-0).

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