التشكيل المتوقع لمباراة البحرين وعمان في نهائي خليجي 26

يلتقي منتخب البحرين مع نظيره عمان، غد السبت، على استاد جابر الأحمد الدولي، في نهائي كأس الخليج العربي - خليجي 26، في البطولة التي تقام بدولة الكويت.

تشكيل منتخب عمان المتوقع أمام البحرين

حراسة المرمي: فايز الرشيدي.

خط الدفاع: علي البوسعيدي – ثاني الرشيدي – أحمد الخميسي – جميل سليم اليحمدي.

خط الوسط: زاهر الأغبري – أرشد العلوي – عبدالله فواز – حارب السعدي.

خط الهجوم: عبد الرحمن المشيفري – عصام الصبحي.

تشكيل منتخب البحرين المتوقع ضد عمان

حارس المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: عبدالله الخلاصي، أمين بنعدي، وليد الحيام، حمد شمسان.

خط الوسط: كميل الأسود، السيد ضياء سعيد، محمد مرهون.

خط الهجوم: على مدن، مهدي حميدان، مهدي عبدالجبار.

موعد مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

وتنطلق المباراة غدا السبت 4 يناير 2025، على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

حكم قطري لإدارة نهائي خليجي 26

وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الخليج العربي، مهمة إدارة مباراة نهائي «خليجي 26» بين عمان والبحرين، إلى القطري عبد الرحمن الجاسم، ويعاونه الثنائي سعود أحمد وطالب سالم، وحكم تقنية الفيديو خميس المري.

ويعد عبد الرحمن الجاسم من أبرز الحكام في الساحة الآسيوية والدولية، حيث أدار العديد من المباريات المهمة، بما في ذلك مباريات في كأس العالم 2022.

نتائج البحرين في خليجي 26

السعودية 2-3 البحرين

البحرين 2-0 العراق

البحرين 1-2 اليمن

البحرين 1-0 الكويت

نتائج عمان في خليجي 26

الكويت 1-1 عمان

عمان 2-1 قطر

الإمارات 1-1 عمان

عمان 2-1 السعودية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.