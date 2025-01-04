أسيرة إسرائيلية: بقاؤنا أحياء مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا (فيديو)

نشرت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - اليوم السبت مقطع فيديو لأسيرة إسرائيلية تدعى، ليري ألباج، الأسيرة في غزة منذ أكثر من 450 يوما.

فيديو أسيرة إسرائيلية في قطاع غزة

وقالت الأسيرة الإسرائيلية خلال الفيديو: أسألكم يا حكومة إسرائيل، هل تريدون قتلنا؟ ونحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا.



وأضافت الأسيرة الإسرائيلية في حديثها: "العالم بدأ ينسانا ولا يهتم بمعاناتنا، وبقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا".

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وبالأمس الجمعة ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل سلمت حماس قائمة بأسماء 34 أسيرا تطالب بإطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وأضافت وسائل إعلام عبرية، أن هدف إسرائيل إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين الأحياء المدرجة أسماؤهم في القائمة، والمفاوضات تتقدم ببطء شديد وسيكون من الممكن الأسبوع المقبل معرفة إمكانية سد الفجوات.

جولة جديدة من المفاوضات بين حماس وإسرائيل

وفي المقابل قالت حركة حماس في بيان لها: إننا جادون في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وأضافت حركة حماس في بيانها: أن "الجولة الجديدة من المفاوضات ستركز على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافق على تفويض كاف لوفد التفاوض الذي غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

نتنياهو يوافق على تفويض الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة

وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها: "إنه تم اعتماد تفويض وفد المحادثات بشأن صفقة الرهائن في الدوحة خلال اجتماع عقده نتنياهو "، مشيرة إلى وجود فجوات في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

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