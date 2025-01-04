السبت 04 يناير 2025
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رياضة

تعديل موعد المصري ووادي دجلة في كأس مصر بسبب المشاركات الأفريقية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

كأس مصر، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة المصري ووادي دجلة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي كان من المقرر لها يوم 8 يناير الجاري، وذلك بسبب ظروف الطيران وارتباط فريقي بيراميدز والمصري بمواجهات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خارج الديار.

وتقرر إقامة المباراة يوم 4 فبراير المقبل، على أن تنطلق مباراة المصري ودجلة الساعة 2:30 عصرا 

جدول مباريات كأس مصر بعد التعديل، فيتو
جدول مباريات كأس مصر بعد التعديل، فيتو

6 فرق تحجز مقعدها في دور الـ 16 بكأس مصر

 وتأهل زد والمقاولون وفاركو وطلائع الجيش والجونة وإنبي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر الموسم الجاري قبل استكمال مباريات اليوم بدور الـ 32.

 

ومن المنتظر أن تحدد مباريات اليوم السبت 4 فرق آخرى للتأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

 ويلتقي اليوم سيراميكا مع لافيينا على ستاد المقاولون، ويحل منتخب السويس ضيفا على سموحة على ستاد الإسكندرية.

كما يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره طنطا على ستاد الإسماعيلية، فيما يلتقي البنك الأهلي نظيره بترول أسيوط على استاد القاهرة.

وكان المقاولون وزد تذكرتي حسما أولي تذاكر التأهل للدور المقبل “دور الـ 16 ” من بطولة كأس مصر بعدما حقق المقاولون الفوز على بتروجيت بركلات الترجيح، وزد على ديروط 3-1.

 

قرعة دور الـ 32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة 

بتروجيت × المقاولون العرب  - فوز المقاولون بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي (انتهت)

إنبي × حرس الحدود - فوز إنبي 1-0  (انتهت) 

الإسماعيلي × طنطا 

غزل المحلة × سبورتنج 

فاركو × الترسانة - فوز فاركو 3-1  (انتهت)

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك ×  أبو قير للأسمدة

مودرن سبورت × المصرية للاتصالات

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط  - فوز زد 3-1  (انتهت)

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 

طلائع الجيش × الأولمبي - فوز طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 (انتهت)

الجونة × القناة  - فوز الجونة 2-0 (انتهت) 

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

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كأس مصر الاتحاد المصري لكرة القدم مباراة المصري ووادي دجلة دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية المصري البورسعيدي وادي دجلة

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